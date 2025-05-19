Виведення військ не буде: гучна заява Зеленського після переговорів із Трампом

Україна не погодиться на ультиматуми Росії, які передбачають відведення військ з її територій.

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Стали відомі деталі розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

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Україна не погодиться на ультиматуми Росії

Статус України закладено в її Конституції

Розглядаються майданчики для зустрічі представників РФ і України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що мав дві розмови з американським президентом Дональдом Трампом: перша була до його дзвінка Путіну, друга - після дзвінка.

До другої розмови долучилися президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Фінляндії Олександр Стубб, розповів він під час брифінгу.

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Україна не буде виводити війська зі своїх територій

За його словами, Україна не погодиться на ультиматуми Росії, які передбачають відведення військ з її територій.

"Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це - мій конституційний обов'язок. Це обов'язок наших військових - захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані території - через агресію такої великої країни. Це зрозуміло. Але жодних ультиматумів, і ніхто не буде здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої будинки", - наголосив Зеленський.

Прямі переговори України та РФ

"Президент Трамп вважає, що найважливішими є прямі переговори між Україною та Росією. Це його позиція, яку він продемонстрував. Ми довго про це говорили. Він вважає, що російська сторона подаватиме відповідні сигнали щодо можливого припинення вогню і наступних кроків, які вони бачать. Я зі свого боку попросив президента Трампа, що якщо бачення російської сторони не буде підтримано українською стороною, ми б хотіли обговорити це і щоб Сполучені Штати Америки розглядали таку ситуацію як небажання саме російської сторони закінчити війну. Оскільки можуть бути запропоновані складні умови. Але поки що це загальні речі, і я тому поки що говорив про можливість серйозних, сильних санкцій", - розповів Зеленський.

Меморандум між Києвом і Москвою

Глава держави прокоментував пропозицію Володимира Путіна про укладення меморандуму з Україною.

"У двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може привести потім до карти, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. Меморандуму, який буде підтриманий усіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню", - заявив президент України.

Можливість нейтралітету України

Відповідаючи на запитання про те, чи готовий він обговорювати можливість нейтралітету України для завершення війни з Росією, Зеленський заявив: "Що стосується статусу - Україна має статус, він у Конституції. Я впевнений, що конституцію Туреччини ви знаєте, якщо буде час, трохи можна почитати й українську".

Нова зустріч у багатосторонньому форматі

Також Зеленський повідомив, що розглядаються майданчики для наступної зустрічі між представниками РФ і України.

"Ми розглядаємо можливість зустрічі всіх команд ще раз. Хочемо, щоб вона відбулася на високому рівні - Америка, Україна, Росія, європейські країни, а також Велика Британія. Така зустріч може відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Ми зараз аналізуємо ці три майданчики, адже всі три країни, всі три місця - хороші варіанти", - додав Зеленський.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп поговорив із Зеленським. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед бесідою Володимира Путіна і Трампа.

Як повідомляв Главред, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним. Організація зустрічі двох президентів вимагає певної роботи, переконаний Рубіо.

Нагадаємо, раніше Венс допустив вихід США з переговорного процесу. Він припустив, що російський диктатор Володимир Путін, "схоже, не зовсім знає, як вийти з війни".

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