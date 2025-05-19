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Виведення військ не буде: гучна заява Зеленського після переговорів із Трампом

Олексій Тесля
19 травня 2025, 22:20
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Україна не погодиться на ультиматуми Росії, які передбачають відведення військ з її територій.
Зеленський, Трамп
Стали відомі деталі розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Головне:

  • Україна не погодиться на ультиматуми Росії
  • Статус України закладено в її Конституції
  • Розглядаються майданчики для зустрічі представників РФ і України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що мав дві розмови з американським президентом Дональдом Трампом: перша була до його дзвінка Путіну, друга - після дзвінка.

До другої розмови долучилися президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Фінляндії Олександр Стубб, розповів він під час брифінгу.

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Україна не буде виводити війська зі своїх територій

За його словами, Україна не погодиться на ультиматуми Росії, які передбачають відведення військ з її територій.

"Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це - мій конституційний обов'язок. Це обов'язок наших військових - захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані території - через агресію такої великої країни. Це зрозуміло. Але жодних ультиматумів, і ніхто не буде здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої будинки", - наголосив Зеленський.

Прямі переговори України та РФ

"Президент Трамп вважає, що найважливішими є прямі переговори між Україною та Росією. Це його позиція, яку він продемонстрував. Ми довго про це говорили. Він вважає, що російська сторона подаватиме відповідні сигнали щодо можливого припинення вогню і наступних кроків, які вони бачать. Я зі свого боку попросив президента Трампа, що якщо бачення російської сторони не буде підтримано українською стороною, ми б хотіли обговорити це і щоб Сполучені Штати Америки розглядали таку ситуацію як небажання саме російської сторони закінчити війну. Оскільки можуть бути запропоновані складні умови. Але поки що це загальні речі, і я тому поки що говорив про можливість серйозних, сильних санкцій", - розповів Зеленський.

Меморандум між Києвом і Москвою

Глава держави прокоментував пропозицію Володимира Путіна про укладення меморандуму з Україною.

"У двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може привести потім до карти, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. Меморандуму, який буде підтриманий усіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню", - заявив президент України.

Можливість нейтралітету України

Відповідаючи на запитання про те, чи готовий він обговорювати можливість нейтралітету України для завершення війни з Росією, Зеленський заявив: "Що стосується статусу - Україна має статус, він у Конституції. Я впевнений, що конституцію Туреччини ви знаєте, якщо буде час, трохи можна почитати й українську".

Нова зустріч у багатосторонньому форматі

Також Зеленський повідомив, що розглядаються майданчики для наступної зустрічі між представниками РФ і України.

"Ми розглядаємо можливість зустрічі всіх команд ще раз. Хочемо, щоб вона відбулася на високому рівні - Америка, Україна, Росія, європейські країни, а також Велика Британія. Така зустріч може відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Ми зараз аналізуємо ці три майданчики, адже всі три країни, всі три місця - хороші варіанти", - додав Зеленський.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп поговорив із Зеленським. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед бесідою Володимира Путіна і Трампа.

Як повідомляв Главред, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним. Організація зустрічі двох президентів вимагає певної роботи, переконаний Рубіо.

Нагадаємо, раніше Венс допустив вихід США з переговорного процесу. Він припустив, що російський диктатор Володимир Путін, "схоже, не зовсім знає, як вийти з війни".

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Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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