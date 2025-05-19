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Переговори Зеленського з Трампом: ЗМІ дізналися, про що йшлося

Олексій Тесля
19 травня 2025, 20:34
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Розмова між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом тривала лише кілька хвилин.
Трамп, Зеленський
Дональд Трамп переговорив із Володимиром Зеленським / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Главред

Головне:

  • Зеленський запропонував обговорити можливість режиму припинення вогню
  • Розмова Зеленського з Трампом тривала всього кілька хвилин

Під час бесіди Дональд Трамп поцікавився у Володимира Зеленського, які питання варто обговорити в розмові з російським лідером Володимиром Путіним.

Як передає кореспондент The Wall Street Journal Алекс Вард, Зеленський у відповідь запропонував обговорити можливість 30-денного режиму припинення вогню, потенційну особисту зустріч між ним і Путіним - за участю Трампа, а також зміцнення співпраці між США та Україною.

відео дня

Як уточнює журналіст Axios Барак Ревід із посиланням на свої джерела, розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом тривала лише кілька хвилин.

Водночас очікується, що Трамп має намір знову зв'язатися із Зеленським після розмови з Путіним.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп поговорив із Зеленським. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед бесідою Володимира Путіна і Трампа.

Як повідомляв Главред, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним. Організація зустрічі двох президентів вимагає певної роботи, переконаний Рубіо.

Нагадаємо, раніше Венс допустив вихід США з переговорного процесу. Він припустив, що російський диктатор Володимир Путін, "схоже, не зовсім знає, як вийти з війни".

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