"Занадто ображена на мене": Вірастюк після розлучення продовжує судитися з дружиною

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Український стронгмен і шоумен Василь Вірастюк офіційно розлучений із другою дружиною Інною з грудня 2024 року. Пара вирішила розлучитися після 15 років разом у жовтні 2022 року.
Однак судовий розгляд між уже колишнім подружжям триває і сьогодні. Про це Вірастюк повідомив в інтерв'ю для Blik.
Він зазначив, що протягом шлюборозлучного процесу Інна висувала нездійсненні умови для розриву стосунків. Зараз вони намагаються залагодити через адвокатів майнові питання.
"З колишньою у нас ще залишилися невирішені питання. Ми досі перебуваємо в судовій тяганині. Крім розлучення й аліментів, є ще справи, пов'язані з розподілом майна. Процес триває. ... Вона тоді вимагала 80 тисяч гривень аліментів на двох дітей. Крім того, хотіла, щоб я переписав на неї свої квартири. Це були несправедливі умови від людини, яка була занадто ображена на мене. Вона мені якось сказала: "Ти маєш піти від мене в одних тільки шкарпетках". Наче саме в них я до неї і прийшов. Зараз ми шукаємо порозуміння через адвокатів", - каже Віталій Вірастюк.
Віталій Вірастюк одружився з Інною через рік після смерті своєї першої дружини Світлани. Жінка взяла на себе турботу про першого сина стронгмена Адама (2003), і народила йому ще двох - Олега (2008) та Олександра (2016).
Нині Вірастюк перебуває у стосунках із дизайнеркою Іриною Зінченко. З нею Василь завів ще двох синів - Володимира (2023) і Ярослава (2025).
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Про персону: Василь Вірастюк
Василь Вірастюк - український актор, силач, народний депутат IX ст. (партія Слуга народу), заслужений майстер спорту України та володар титулів "Найсильніша людина України" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) і "Найсильніша людина світу" (2004). Член збірної України, яка завоювала титул "Найсильніша нація світу" у 2003 і 2004 роках. Почесний президент Федерації стронгмену України.
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