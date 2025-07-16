Ребус для геніїв: знайдіть 4 відмінності на картинках із сім'єю в кімнаті за 17 с

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.
Приготуйтеся перевірити гостроту свого зору в цікавому завданні на пошук відмінностей.
Ви бачите два однакових зображення сім'ї у вітальні.
На перший погляд, ці два зображення здаються схожими. Але це не так.
На двох картинках чотири відмінності, і тільки найуважніші очі зможуть знайти їх за 17 секунд.
Дослідження показують, що регулярна практика розв'язування головоломок на пошук відмінностей дуже ефективна для зміцнення здоров'я мозку і поліпшення пам'яті.
Вам вдалося знайти всі чотири відмінності?
Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.
Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.
Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
- Незвичайний ребус для надрозумів: знайдіть заховане перо за 9 секунд
- Тест на уважність: знайдіть медузу серед пластикових пакетів за 9 секунд
- Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках більярдиста за 23 секунди
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