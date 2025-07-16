Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Ребус для геніїв: знайдіть 4 відмінності на картинках із сім'єю в кімнаті за 17 с

Віталій Кірсанов
16 липня 2025, 05:50
20
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Приготуйтеся перевірити гостроту свого зору в цікавому завданні на пошук відмінностей.

Ви бачите два однакових зображення сім'ї у вітальні.

відео дня

На перший погляд, ці два зображення здаються схожими. Але це не так.

На двох картинках чотири відмінності, і тільки найуважніші очі зможуть знайти їх за 17 секунд.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Дослідження показують, що регулярна практика розв'язування головоломок на пошук відмінностей дуже ефективна для зміцнення здоров'я мозку і поліпшення пам'яті.

Вам вдалося знайти всі чотири відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ завдала удару по Вінниці: пошкоджено інфраструктуру, поранено мирних жителів

РФ завдала удару по Вінниці: пошкоджено інфраструктуру, поранено мирних жителів

06:41Війна
Трамп обіцяє 17 Patriot: експерт розкрив, скільки насправді може отримати Україна

Трамп обіцяє 17 Patriot: експерт розкрив, скільки насправді може отримати Україна

01:16Війна
Щонайменше 17 вибухів: перші подробиці атаки на Харків та Кривий Ріг

Щонайменше 17 вибухів: перші подробиці атаки на Харків та Кривий Ріг

23:20Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на завтра 16 липня: Терезам - очікування, Рибам - покластися на світ

Гороскоп Таро на завтра 16 липня: Терезам - очікування, Рибам - покластися на світ

Невістка Наташі Корольової зганьбилася на всю РФ - що сталося

Невістка Наташі Корольової зганьбилася на всю РФ - що сталося

Китайський гороскоп на завтра 16 липня: Козлам - тривога, Зміям - обман

Китайський гороскоп на завтра 16 липня: Козлам - тривога, Зміям - обман

Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

Карта Deep State онлайн за 15 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

07:10

Загадка для людей з високим IQ: треба знайти літеру G за 21 секунду

06:43

Чому Трамп різко змінив позицію щодо допомоги УкраїніПогляд

06:41

РФ завдала удару по Вінниці: пошкоджено інфраструктуру, поранено мирних жителівВідео

05:50

Ребус для геніїв: знайдіть 4 відмінності на картинках із сім'єю в кімнаті за 17 с

05:35

"Бусифікація" добила армію РФ - що тепер задумав Кремль та чого чекати УкраїніВідео

Починається новий етап для України, Трамп почав розворот від Росії – ЯременкоПочинається новий етап для України, Трамп почав розворот від Росії – Яременко
05:23

Як назавжди позбутися мурах в домі: два надійні методи

05:05

Що означає слово "картатий": лише одиниці здогадаютьсяВідео

04:35

Уважність на максимум: треба знайти нелогічну деталь всього за 6 секунд

04:14

Новий етап: чим Путін зачарував Трампа і що буде далі у відносинах США і РФ

Реклама
03:30

Прийдуть удача та достаток: 6 знаків зодіаку, яким пощастить 16 липня

03:02

Переломний момент: до кінця липня 4 знаки зодіаку почнуть нову главу життя

02:30

Яка республіка "відвалиться" першою: з'явився сценарій розпаду РФВідео

02:10

"Виявили новоутворення": міс Україна Всесвіт-2021 потрапила до лікарні

02:03

Чи обов'язково хоронити покійників в новому одязі: священник пояснив, як вчинити

01:30

Нічна русалка Селін: тяжкохвора Діон сяє на нових фото

01:16

Трамп обіцяє 17 Patriot: експерт розкрив, скільки насправді може отримати Україна

00:39

"Занадто ображена на мене": Вірастюк після розлучення продовжує судитися з дружиною

00:08

Це диво: дружина Ніколаєва заспівала оду Аллі Пугачовій

15 липня, вівторок
23:54

Знайшлася на вулиці одна: де зараз Алла Пугачова

23:31

Принц Вільям ухвалив важливе рішення щодо брата

Реклама
23:23

Грошей бракуватиме навіть на їжу: коли росіяни перейдуть в "режим виживання"Відео

23:20

Щонайменше 17 вибухів: перші подробиці атаки на Харків та Кривий Ріг

23:07

Чи може Україна запускати Tomahawk: експерт назвав несподіване рішення

22:26

Кабмін призначив нового мовного омбудсмена: що про неї відомо

22:08

Чому порожню пляшку не варто залишати на столі: що приховує народна прикмета

21:45

Скільки з України виїхало людей: соціолог вразив статистикою

21:37

"Це і є щастя": Павло Зібров здивував фотографією з донькою

21:37

Чи може Україна бити по Москві і чи дадуть США зброю - Трамп поставив крапку

21:34

Притягуватимуть гроші, як магніт: 3 знаки зодіаку отримають прибуток до кінця літа

21:33

Чому покійника виносять ногами вперед: священник пояснивВідео

21:21

Білизна засяє чистотою: яку таблетку з аптечки закинути в пральну машинку

21:00

Путін постав перед серйозним вибором щодо війни – все вирішиться за два місяці

21:00

Напруга на "Вемблі": що зробив Дюбуа під час битви поглядівВідео

20:51

Одна країна ЄС не купуватиме зброю для України у США, інша висунула вимогу - ЗМІ

20:46

Головоломка з подвійним дном: знайти заховану сову в лісі всього за 9 секунд

20:45

"Був удар камінням": Василь Вірастюк розповів про смерть дружини

20:40

Чи готовий Трамп постачати Україні ракети великої дальності: CNN розкрило деталі

20:25

Зійдуться 2 фактори: експерт сказав, як Україна може "вигнати" росіян на протести в РФВідео

20:18

Ненадійніші автомобілі: автомеханік назвав моделі, які не варто купляти

20:03

Що робити з томатами в липні, щоб був гарний урожай: поради досвідченого дачникаВідео

Реклама
20:00

В Україні масово зникає відомий птах: орнітологи попередили про небезпеку

19:38

Знищено "мозок" ключового виробника дронів в РФ: ЗМІ розповіли про атаку ГУР

19:34

У Білому домі пояснили, чи просив Трамп Зеленського "вдарити по Москві"

19:29

Історик розкрив головний секрет тризуба - що він означає та хто його придумавВідео

19:11

Наступ за будь-яку ціну: чому Росія не хоче перемир'яПогляд

18:55

Українці можуть платити менше за квитки на поїзд: що для цього потрібно зробити

18:49

Невидимі загрози вживаного одягу: як правильно прати речі з секонд-хенду

18:46

Американська зброя для України: ЄС готовий купувати, але є важливі нюанси

18:43

Путін не боїться Трампа і має намір захопити ще три області України - Reuters

18:29

Чому яблука, сливи та груші гниють прямо на дереві: методи боротьби з моніліозомВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти