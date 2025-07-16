Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Трамп обіцяє 17 Patriot: експерт розкрив, скільки насправді може отримати Україна

Руслан Іваненко
16 липня 2025, 01:16
208
Політолог Володимир Фесенко пояснює, чому обіцянки щодо 17 комплексів Patriot варто сприймати з обережністю.
Трамп обіцяє 17 Patriot: експерт розкрив, скільки насправді може отримати Україна
Президент США Дональд Трамп оголосив про можливе постачання озброєння Україні, але експерти сумніваються у масштабах. / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, US Army

Коротко:

  • США анонсували постачання озброєння Україні, зокрема Patriot
  • Експерти сумніваються у можливості поставити 17 установок
  • Реалістично очікувати передачу 1-2 комплексів після погоджень

Президент США Дональд Трамп зробив низку заяв, серед яких найважливішими для України є обіцянки щодо постачання озброєння. Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна повідомив політолог Володимир Фесенко.

"З усього того, що вчора було заявлено, я вважаю, що найбільш важливим для нас є заяви і рішення щодо постачання зброї", — зазначив експерт.

відео дня

Водночас Фесенко застеріг не сприймати деякі обіцянки надто буквально, зокрема щодо 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot, які згадував Дональд Трамп. За словами політолога, тут варто враховувати складнощі з реалізацією таких масштабів постачання.

"Так розумію, що в Пентагоні про це навіть і не здогадувалися, де взяти ці 17 Patriot", — додав він.

На думку Фесенка, більш реалістичну оцінку дав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який також перебував у Вашингтоні. Пісторіус зазначив, що йдеться про передачу Україні 1-2 установок Patriot, причому це рішення потребує додаткового технічного та організаційного погодження.

"Це більш реалістично", — підкреслив експерт.

Трамп обіцяє 17 Patriot: експерт розкрив, скільки насправді може отримати Україна
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Водночас політолог наголосив, що сам факт запланованого постачання зброї є позитивним сигналом для України.

"Але тим не менш, те що зброю будуть постачати — це вже, на мій погляд, позитивне рішення".

Поставки ЗРК Patriot в Україну - останні новини

Як писав Главред, 13 липня президент Дональд Трамп заявив, що США відправлять в Україну більше батарей ППО Patriot, які необхідні Києву для захисту від російських авіаударів.

Також Україна може розраховувати на значне постачання систем протиповітряної оборони, ракет та боєприпасів завдяки угоді між США та НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Читайте також:

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні військова допомога постачання зброї новини України ЗРК Patriot
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп обіцяє 17 Patriot: експерт розкрив, скільки насправді може отримати Україна

Трамп обіцяє 17 Patriot: експерт розкрив, скільки насправді може отримати Україна

01:16Війна
Щонайменше 17 вибухів: перші подробиці атаки на Харків та Кривий Ріг

Щонайменше 17 вибухів: перші подробиці атаки на Харків та Кривий Ріг

23:20Війна
Кабмін призначив нового мовного омбудсмена: що про неї відомо

Кабмін призначив нового мовного омбудсмена: що про неї відомо

22:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
Яка національність була у князів Київської Русі - історик зробив важливе відкриття

Яка національність була у князів Київської Русі - історик зробив важливе відкриття

Вічна душа крізь століття: 4 дати народження, які несуть енергію мудрості

Вічна душа крізь століття: 4 дати народження, які несуть енергію мудрості

Гороскоп на завтра 16 липня: Дівам - приємний жест, Стрільцям - розчарування

Гороскоп на завтра 16 липня: Дівам - приємний жест, Стрільцям - розчарування

Невістка Наташі Корольової зганьбилася на всю РФ - що сталося

Невістка Наташі Корольової зганьбилася на всю РФ - що сталося

Гороскоп Таро на завтра 16 липня: Терезам - очікування, Рибам - покластися на світ

Гороскоп Таро на завтра 16 липня: Терезам - очікування, Рибам - покластися на світ

Останні новини

01:30

Нічна русалка Селін: тяжкохвора Діон сяє на нових фото

01:16

Трамп обіцяє 17 Patriot: експерт розкрив, скільки насправді може отримати Україна

00:39

"Занадто ображена на мене": Вірастюк після розлучення продовжує судитися з дружиною

00:08

Це диво: дружина Ніколаєва заспівала оду Аллі Пугачовій

15 липня, вівторок
23:54

Знайшлася на вулиці одна: де зараз Алла Пугачова

Починається новий етап для України, Трамп почав розворот від Росії – ЯременкоПочинається новий етап для України, Трамп почав розворот від Росії – Яременко
23:31

Принц Вільям ухвалив важливе рішення щодо брата

23:23

Грошей бракуватиме навіть на їжу: коли росіяни перейдуть в "режим виживання"Відео

23:20

Щонайменше 17 вибухів: перші подробиці атаки на Харків та Кривий Ріг

23:07

Чи може Україна запускати Tomahawk: експерт назвав несподіване рішення

Реклама
22:26

Кабмін призначив нового мовного омбудсмена: що про неї відомо

22:08

Чому порожню пляшку не варто залишати на столі: що приховує народна прикмета

21:45

Скільки з України виїхало людей: соціолог вразив статистикою

21:37

"Це і є щастя": Павло Зібров здивував фотографією з донькою

21:37

Чи може Україна бити по Москві і чи дадуть США зброю - Трамп поставив крапку

21:34

Притягуватимуть гроші, як магніт: 3 знаки зодіаку отримають прибуток до кінця літа

21:33

Чому покійника виносять ногами вперед: священник пояснивВідео

21:21

Білизна засяє чистотою: яку таблетку з аптечки закинути в пральну машинку

21:00

Путін постав перед серйозним вибором щодо війни – все вирішиться за два місяці

21:00

Напруга на "Вемблі": що зробив Дюбуа під час битви поглядівВідео

20:51

Одна країна ЄС не купуватиме зброю для України у США, інша висунула вимогу - ЗМІ

Реклама
20:46

Головоломка з подвійним дном: знайти заховану сову в лісі всього за 9 секунд

20:45

"Був удар камінням": Василь Вірастюк розповів про смерть дружини

20:40

Чи готовий Трамп постачати Україні ракети великої дальності: CNN розкрило деталі

20:25

Зійдуться 2 фактори: експерт сказав, як Україна може "вигнати" росіян на протести в РФВідео

20:18

Ненадійніші автомобілі: автомеханік назвав моделі, які не варто купляти

20:03

Що робити з томатами в липні, щоб був гарний урожай: поради досвідченого дачникаВідео

20:00

В Україні масово зникає відомий птах: орнітологи попередили про небезпеку

19:38

Знищено "мозок" ключового виробника дронів в РФ: ЗМІ розповіли про атаку ГУР

19:34

У Білому домі пояснили, чи просив Трамп Зеленського "вдарити по Москві"

19:29

Історик розкрив головний секрет тризуба - що він означає та хто його придумавВідео

19:11

Наступ за будь-яку ціну: чому Росія не хоче перемир'яПогляд

18:55

Українці можуть платити менше за квитки на поїзд: що для цього потрібно зробити

18:49

Невидимі загрози вживаного одягу: як правильно прати речі з секонд-хенду

18:46

Американська зброя для України: ЄС готовий купувати, але є важливі нюанси

18:43

Путін не боїться Трампа і має намір захопити ще три області України - Reuters

18:29

Чому яблука, сливи та груші гниють прямо на дереві: методи боротьби з моніліозомВідео

18:15

Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

18:13

"Удар по будинках і місцях для розваг": переможниця "Битви екстрасенсів" розкрила план РФ

18:04

ЗМІ дізналися, хто стане новою дівчиною Джеймса Бонда

17:52

17-річна донька Євгена Кошового засвітилася на пляжі в незвичайному луці

Реклама
17:40

В Україні розбирають, як гарячі пиріжки: ТОП-5 найбюджетніших моделей авто з США

17:37

Майже 350 прокурорів з інвалідністю відправляють на перевірку: генпрокурор зробив заяву

17:36

Лавров висміяв ультиматум Трампа щодо термінів війни: в РНБО жорстко відповіли

17:08

Путін здає Росію та більше не вирішує долю війни проти України - що сталось

17:05

У Китаї відреагували на останні заяви Трампа: що пообіцяли Росії

17:02

Улюбленці всіх: ТОП-4 дати народження, які наділяють людей магнетизмом

16:48

Множинне громадянство і не тільки: Зеленський підписав низку невідкладних законів

16:32

"Зіграла на користь України": дипломат пояснив, як Україна змогла "прогнути" Трампа

16:24

Україна планує розгорнути десятки тисяч перехоплювачів "Шахедів" - Forbes

16:06

Чим відрізняються дві сім’ї: на загадку дається всього 17 секунд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти