Трамп обіцяє 17 Patriot: експерт розкрив, скільки насправді може отримати Україна

Політолог Володимир Фесенко пояснює, чому обіцянки щодо 17 комплексів Patriot варто сприймати з обережністю.

https://glavred.net/war/tramp-obeshchaet-17-patriot-ekspert-raskryl-skolko-mozhet-poluchit-ukraina-10681760.html Посилання скопійоване

Президент США Дональд Трамп оголосив про можливе постачання озброєння Україні, але експерти сумніваються у масштабах. / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, US Army

Коротко:

США анонсували постачання озброєння Україні, зокрема Patriot

Експерти сумніваються у можливості поставити 17 установок

Реалістично очікувати передачу 1-2 комплексів після погоджень

Президент США Дональд Трамп зробив низку заяв, серед яких найважливішими для України є обіцянки щодо постачання озброєння. Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна повідомив політолог Володимир Фесенко.

"З усього того, що вчора було заявлено, я вважаю, що найбільш важливим для нас є заяви і рішення щодо постачання зброї", — зазначив експерт. відео дня

Водночас Фесенко застеріг не сприймати деякі обіцянки надто буквально, зокрема щодо 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot, які згадував Дональд Трамп. За словами політолога, тут варто враховувати складнощі з реалізацією таких масштабів постачання.

"Так розумію, що в Пентагоні про це навіть і не здогадувалися, де взяти ці 17 Patriot", — додав він.

На думку Фесенка, більш реалістичну оцінку дав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який також перебував у Вашингтоні. Пісторіус зазначив, що йдеться про передачу Україні 1-2 установок Patriot, причому це рішення потребує додаткового технічного та організаційного погодження.

"Це більш реалістично", — підкреслив експерт.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Водночас політолог наголосив, що сам факт запланованого постачання зброї є позитивним сигналом для України.

"Але тим не менш, те що зброю будуть постачати — це вже, на мій погляд, позитивне рішення".

Поставки ЗРК Patriot в Україну - останні новини

Як писав Главред, 13 липня президент Дональд Трамп заявив, що США відправлять в Україну більше батарей ППО Patriot, які необхідні Києву для захисту від російських авіаударів.

Також Україна може розраховувати на значне постачання систем протиповітряної оборони, ракет та боєприпасів завдяки угоді між США та НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Читайте також:

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред