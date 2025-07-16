РФ завдала удару по Вінниці: пошкоджено інфраструктуру, поранено мирних жителів

Уночі Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста.

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Наталя Заболотна розповіла про нічний обстріл Вінниці / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот

Коротко:

РФ атакувала Вінницю та область

Є "прильоти" в цивільну інфраструктуру та житлові будинки

Постраждали щонайменше чотири людини

У ніч на 16 липня Росія здійснила масовану атаку на Вінницю. Унаслідок ворожого удару зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. За попередніми даними, чотири людини постраждали.

Упродовж ночі Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста. Близько третьої години ночі в місті прогриміла серія вибухів.

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"Унаслідок масованого ворожого обстрілу є кілька влучань в об'єкти цивільної інфраструктури в місті Вінниця. Наразі рятувальники працюють над локалізацією пожежі", - розповіла заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

Наразі є інформація про 4 постраждалих. Вони перебувають у лікарні, їм надається необхідна медична допомога.

Також є "прильоти" в житлові будинки по області.

"Поки що інформація щодо постраждалих там не підтверджується. Звертаюся до жителів міста Вінниця та Вінницької області зберігати інформаційну тишу. Не давайте інформацію противнику про результати їхньої атаки", - додала Заболотна.

Дивіться відео - Заболотна розповіла про ситуацію у Вінниці після російського обстрілу:

Оновлено. Станом на 6:40 у Вінниці вже семеро постраждалих, п'ятеро з них – з опіками. У двох осіб стан важкий, у трьох - середнього ступеня.

"Влучення по об'єктах промислової інфраструктури. На одному з об'єктів пожежу локалізовано. На іншому – рятувальники ще над цим працюють", - повідомила Заболотна.

Також в області пошкоджено чотири житлові будинки. Один із будинків отримав суттєві пошкодження.

Загалом Вінницьку область сьогодні атакували 28 БПЛА, орієнтовно 18 цілей знищено.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Дивіться відео - Наслідки атаки РФ на Вінничину:

Повітряні удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 16 липня Харків опинився під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе. За словами міського голови Ігоря Терехова, під час чергової повітряної тривоги в місті пролунало щонайменше сім вибухів.

Також під ворожим ракетним ударом опинився Кривий Ріг. Унаслідок атаки виникла пожежа, попередньо є постраждалі.

Нагадаємо, в ніч на 12 липня РФ масовано атакувала Україну, є руйнування будинків, пожежі та загиблі.

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