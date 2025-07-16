Це диво: дружина Ніколаєва заспівала оду Аллі Пугачовій

Дружина Ігоря Ніколаєва вирішила вислужитися перед Аллою Пугачовою.

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Ігор Ніколаєв і Юлія Проскурякова поклоняються Пугачовій / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Проскурякова

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Про що заговорила Юля Проскурякова

Навіщо вона згадала Пугачову

Дружина мовчазного російського співака Ігоря Ніколаєва, російська співачка Юлія Проскурякова, якій по черзі приписують то вагітність, то розлучення, стрибає від захвату, згадуючи зустріч з Аллою Пугачовою.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, Проскурякова захлинаючись від захвату, заговорила про те, як Пугачова одного разу висловилася щодо її кар'єри. Пугачова тоді нібито похвалила співачку за виступ на Новій хвилі 2014.

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"Алла Борисівна мене тоді похвалила, це було диво якесь. Я і мріяти не могла про таке. Життя і справді дивовижна штука. У ньому можливо все. Яке задоволення отримала від виступу. Як хвилююче і водночас зворушливо і відповідально було вийти і заспівати цю легендарну пісню", - заявила тоді вона.

Утім, Пугачова ніяк не відреагувала на одкровення співачки та проігнорувала хвалебні оди дружини Ніколаєва.

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Зазначимо, як раніше повідомляв Главред, син зрадниці Наташі Корольової став дуже схожим на її колишнього чоловіка - Ігоря Ніколаєва, шанувальники навіть назвали його копією композитора. А одна фанатка написала, що потрібно зробити тест ДНК.

А також дружина Ігоря Ніколаєва розповіла, що їхній улюблений собака помер від онкозахворювання. Також артистка пояснила, що собаці було вже 14 років і вона просто не змогла впоратися з недугою.

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Про персону: Ігор Ніколаєв Ігор Ніколаєв - радянський і російський музикант, композитор, поет, автор пісень, співак, гітарист, піаніст, продюсер, актор; народний артист Російської Федерації (2019).

З початку повномасштабної війни Ігор Ніколаєв воліє мовчати про звірства окупантів в Україні, публічно він не засуджував кровопролиття в нашій країні. Однак нещодавно він виступив із Крістіною Орбакайте в синьо-жовтих костюмах, за що в РФ його почали цькувати. Росіяни побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію артиста.

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