Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Бусифікація" добила армію РФ - що тепер задумав Кремль та чого чекати Україні

Юрій Берендій
16 липня 2025, 05:35
118
Росія провалила примусову мобілізацію й через страх перед народним невдоволенням змушена просити військову допомогу в Північної Кореї, заявив Світан.
Що тепер задумав Кремль та чого чекати Україні / Колаж Главред, фото: окупаційна влада Криму, скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Примусова мобілізація в РФ провалилась
  • Путін боїться невдоволення серед населення РФ
  • КНДР вигідно відправляти до Росії своїх військових для війни проти України

Росія при хваленому "необмеженому людському ресурсі" Росії вона змушена просити війська у КНДР. Це пояснюється підходом до мобілізації в Росії. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Путін спробував провести примусову мобілізацію і бусифікацію, але дуже на цьому обпікся. Тому що примусова мобілізація ставить в стрій невмотивованих і профнепридатних бійців, адже в основному під примусову мобілізацію потрапляють ті, хто не втік від бусика. А це означає, що будуть не зовсім боєздатні військовослужбовці", - зазначив він.

відео дня

Військовий експерт зауважив, що у 2022 році до армії було призвано досить проблемний контингент так званих "частково мобілізованих", яких фактично не підготували належним чином, а просто використали як "гарматне м’ясо". Росії вдалося втримати окремі напрямки ціною величезних людських втрат. Проте загиблі були чиїмись синами, чоловіками — і це викликало серйозне обурення серед родичів тих, кого насильно відправили воювати за чужі землі. Саме так, на думку експерта, у 2022 році це виглядало в очах багатьох росіян.

"Тоді, в 2022 році, запустивши маховик примусової мобілізації, в Росії перепалили близько 300-350 тисяч російських "федерастів", а це, як мінімум, близько мільйона незадоволених родичів. Путіну після цього точно було некомфортно, тому примусова мобілізація – це останній механізм, до якого він вдасться", - вказує він.

Світан зазначив, що, попри певні труднощі, у Путіна все ще є джерело поповнення армії, адже до війська щодня приєднується від 700 до 1000 росіян, переважно тих, кого мотивують фінансово. Це виглядає цілком логічно, адже в Росії понад 1100 міст, і якщо в кожному за допомогою матеріальних стимулів залучити хоча б одного добровольця, можна щодня набирати приблизно тисячу новобранців. Таким чином, зберігається певний баланс між тим скільки гине та стільки надходить.

Однак, за словами військового експерта, для проведення масштабного наступу цього недостатньо, потрібне суттєве перевищення цього балансу. Саме тому Путін і звернувся до Північної Кореї з проханням надіслати тисячі, а можливо й десятки тисяч солдатів. І це не альтруїзм — Росія платить за це мільярди доларів.

Дивіться відео, в якому полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, для яких українських міст наступ РФ у серпні-вересні становить найбільшу загрозу, а також коли ЗСУ можуть почати операцію в Брянській області:

КНДР виграє від такої угоди, адже вона отримує валюту, доступ до дефіцитних технологій, включно з ядерними, ракетними та балістичними, а також можливість бойової підготовки. Експерт зазначив, що надіславши кілька тисяч солдатів до Росії, Пхеньян фактично отримує інструкторів, які зможуть потім переучити всю північнокорейську армію за кілька років.

Тож, як наголосив Світан, Кім Чен Ин має з цього очевидну вигоду, але навіть така кількість військових — критично недостатня для зміни ходу війни.

"Як Путін може використовувати північнокорейські війська? Він може замінити десятки тисяч росіян, які зараз знаходяться на Курському напрямку і прикривають Сумське. Така ротація можлива. Грубо кажучи, 20 тисяч росіян підуть з Курського напрямку на східний фронт, а на їх місце зайдуть 20 тисяч північних корейців. Така ротація може бути. Для нас, в принципі, все це безпечно. Але потрібно розуміти, що росіяни готуються до другої хвилі наступу, а це означає, що більше сотні тисяч росіян десь з'явиться – в основному там, де у нас буде провисати фронт. Думаю, що в основному це буде східний напрямок, там вони будуть топтатися", - резюмував Світан.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Чехія відмовилася долучатися до нового американського проєкту, реалізованого за підтримки НАТО, який передбачає закупівлю зброї зі США для потреб України. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

У Росії зростає невдоволення населення діями влади, однак громадяни бояться відкрито протестувати через жорсткі репресії — переслідування досягло рівня, якого не було з часів Сталіна. Росіян залякують тривалими тюремними строками, заявив російський економіст Володимир Мілов.

Тим часом українські кіберфахівці з ГУР у співпраці з "Українським кіберальянсом" та групою "BO Team" провели потужну кібератаку на компанію "Гаскар Інтеграция" — одного з ключових постачальників безпілотників для російських військових.

Інші новини:

Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Роман Світан Мобілізація в Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ завдала удару по Вінниці: пошкоджено інфраструктуру, поранено мирних жителів

РФ завдала удару по Вінниці: пошкоджено інфраструктуру, поранено мирних жителів

06:41Війна
Трамп обіцяє 17 Patriot: експерт розкрив, скільки насправді може отримати Україна

Трамп обіцяє 17 Patriot: експерт розкрив, скільки насправді може отримати Україна

01:16Війна
Щонайменше 17 вибухів: перші подробиці атаки на Харків та Кривий Ріг

Щонайменше 17 вибухів: перші подробиці атаки на Харків та Кривий Ріг

23:20Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на завтра 16 липня: Терезам - очікування, Рибам - покластися на світ

Гороскоп Таро на завтра 16 липня: Терезам - очікування, Рибам - покластися на світ

Невістка Наташі Корольової зганьбилася на всю РФ - що сталося

Невістка Наташі Корольової зганьбилася на всю РФ - що сталося

Китайський гороскоп на завтра 16 липня: Козлам - тривога, Зміям - обман

Китайський гороскоп на завтра 16 липня: Козлам - тривога, Зміям - обман

Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

Карта Deep State онлайн за 15 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

07:10

Загадка для людей з високим IQ: треба знайти літеру G за 21 секунду

06:43

Чому Трамп різко змінив позицію щодо допомоги УкраїніПогляд

06:41

РФ завдала удару по Вінниці: пошкоджено інфраструктуру, поранено мирних жителівВідео

05:50

Ребус для геніїв: знайдіть 4 відмінності на картинках із сім'єю в кімнаті за 17 с

05:35

"Бусифікація" добила армію РФ - що тепер задумав Кремль та чого чекати УкраїніВідео

Починається новий етап для України, Трамп почав розворот від Росії – ЯременкоПочинається новий етап для України, Трамп почав розворот від Росії – Яременко
05:23

Як назавжди позбутися мурах в домі: два надійні методи

05:05

Що означає слово "картатий": лише одиниці здогадаютьсяВідео

04:35

Уважність на максимум: треба знайти нелогічну деталь всього за 6 секунд

04:14

Новий етап: чим Путін зачарував Трампа і що буде далі у відносинах США і РФ

Реклама
03:30

Прийдуть удача та достаток: 6 знаків зодіаку, яким пощастить 16 липня

03:02

Переломний момент: до кінця липня 4 знаки зодіаку почнуть нову главу життя

02:30

Яка республіка "відвалиться" першою: з'явився сценарій розпаду РФВідео

02:10

"Виявили новоутворення": міс Україна Всесвіт-2021 потрапила до лікарні

02:03

Чи обов'язково хоронити покійників в новому одязі: священник пояснив, як вчинити

01:30

Нічна русалка Селін: тяжкохвора Діон сяє на нових фото

01:16

Трамп обіцяє 17 Patriot: експерт розкрив, скільки насправді може отримати Україна

00:39

"Занадто ображена на мене": Вірастюк після розлучення продовжує судитися з дружиною

00:08

Це диво: дружина Ніколаєва заспівала оду Аллі Пугачовій

15 липня, вівторок
23:54

Знайшлася на вулиці одна: де зараз Алла Пугачова

23:31

Принц Вільям ухвалив важливе рішення щодо брата

Реклама
23:23

Грошей бракуватиме навіть на їжу: коли росіяни перейдуть в "режим виживання"Відео

23:20

Щонайменше 17 вибухів: перші подробиці атаки на Харків та Кривий Ріг

23:07

Чи може Україна запускати Tomahawk: експерт назвав несподіване рішення

22:26

Кабмін призначив нового мовного омбудсмена: що про неї відомо

22:08

Чому порожню пляшку не варто залишати на столі: що приховує народна прикмета

21:45

Скільки з України виїхало людей: соціолог вразив статистикою

21:37

"Це і є щастя": Павло Зібров здивував фотографією з донькою

21:37

Чи може Україна бити по Москві і чи дадуть США зброю - Трамп поставив крапку

21:34

Притягуватимуть гроші, як магніт: 3 знаки зодіаку отримають прибуток до кінця літа

21:33

Чому покійника виносять ногами вперед: священник пояснивВідео

21:21

Білизна засяє чистотою: яку таблетку з аптечки закинути в пральну машинку

21:00

Путін постав перед серйозним вибором щодо війни – все вирішиться за два місяці

21:00

Напруга на "Вемблі": що зробив Дюбуа під час битви поглядівВідео

20:51

Одна країна ЄС не купуватиме зброю для України у США, інша висунула вимогу - ЗМІ

20:46

Головоломка з подвійним дном: знайти заховану сову в лісі всього за 9 секунд

20:45

"Був удар камінням": Василь Вірастюк розповів про смерть дружини

20:40

Чи готовий Трамп постачати Україні ракети великої дальності: CNN розкрило деталі

20:25

Зійдуться 2 фактори: експерт сказав, як Україна може "вигнати" росіян на протести в РФВідео

20:18

Ненадійніші автомобілі: автомеханік назвав моделі, які не варто купляти

20:03

Що робити з томатами в липні, щоб був гарний урожай: поради досвідченого дачникаВідео

Реклама
20:00

В Україні масово зникає відомий птах: орнітологи попередили про небезпеку

19:38

Знищено "мозок" ключового виробника дронів в РФ: ЗМІ розповіли про атаку ГУР

19:34

У Білому домі пояснили, чи просив Трамп Зеленського "вдарити по Москві"

19:29

Історик розкрив головний секрет тризуба - що він означає та хто його придумавВідео

19:11

Наступ за будь-яку ціну: чому Росія не хоче перемир'яПогляд

18:55

Українці можуть платити менше за квитки на поїзд: що для цього потрібно зробити

18:49

Невидимі загрози вживаного одягу: як правильно прати речі з секонд-хенду

18:46

Американська зброя для України: ЄС готовий купувати, але є важливі нюанси

18:43

Путін не боїться Трампа і має намір захопити ще три області України - Reuters

18:29

Чому яблука, сливи та груші гниють прямо на дереві: методи боротьби з моніліозомВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти