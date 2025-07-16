"Бусифікація" добила армію РФ - що тепер задумав Кремль та чого чекати Україні

Росія провалила примусову мобілізацію й через страх перед народним невдоволенням змушена просити військову допомогу в Північної Кореї, заявив Світан.

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Про що йдеться у матеріалі:

Примусова мобілізація в РФ провалилась

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Росія при хваленому "необмеженому людському ресурсі" Росії вона змушена просити війська у КНДР. Це пояснюється підходом до мобілізації в Росії. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Путін спробував провести примусову мобілізацію і бусифікацію, але дуже на цьому обпікся. Тому що примусова мобілізація ставить в стрій невмотивованих і профнепридатних бійців, адже в основному під примусову мобілізацію потрапляють ті, хто не втік від бусика. А це означає, що будуть не зовсім боєздатні військовослужбовці", - зазначив він. відео дня

Військовий експерт зауважив, що у 2022 році до армії було призвано досить проблемний контингент так званих "частково мобілізованих", яких фактично не підготували належним чином, а просто використали як "гарматне м’ясо". Росії вдалося втримати окремі напрямки ціною величезних людських втрат. Проте загиблі були чиїмись синами, чоловіками — і це викликало серйозне обурення серед родичів тих, кого насильно відправили воювати за чужі землі. Саме так, на думку експерта, у 2022 році це виглядало в очах багатьох росіян.

"Тоді, в 2022 році, запустивши маховик примусової мобілізації, в Росії перепалили близько 300-350 тисяч російських "федерастів", а це, як мінімум, близько мільйона незадоволених родичів. Путіну після цього точно було некомфортно, тому примусова мобілізація – це останній механізм, до якого він вдасться", - вказує він.

Світан зазначив, що, попри певні труднощі, у Путіна все ще є джерело поповнення армії, адже до війська щодня приєднується від 700 до 1000 росіян, переважно тих, кого мотивують фінансово. Це виглядає цілком логічно, адже в Росії понад 1100 міст, і якщо в кожному за допомогою матеріальних стимулів залучити хоча б одного добровольця, можна щодня набирати приблизно тисячу новобранців. Таким чином, зберігається певний баланс між тим скільки гине та стільки надходить.

Однак, за словами військового експерта, для проведення масштабного наступу цього недостатньо, потрібне суттєве перевищення цього балансу. Саме тому Путін і звернувся до Північної Кореї з проханням надіслати тисячі, а можливо й десятки тисяч солдатів. І це не альтруїзм — Росія платить за це мільярди доларів.

Дивіться відео, в якому полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, для яких українських міст наступ РФ у серпні-вересні становить найбільшу загрозу, а також коли ЗСУ можуть почати операцію в Брянській області:

КНДР виграє від такої угоди, адже вона отримує валюту, доступ до дефіцитних технологій, включно з ядерними, ракетними та балістичними, а також можливість бойової підготовки. Експерт зазначив, що надіславши кілька тисяч солдатів до Росії, Пхеньян фактично отримує інструкторів, які зможуть потім переучити всю північнокорейську армію за кілька років.

Тож, як наголосив Світан, Кім Чен Ин має з цього очевидну вигоду, але навіть така кількість військових — критично недостатня для зміни ходу війни.

"Як Путін може використовувати північнокорейські війська? Він може замінити десятки тисяч росіян, які зараз знаходяться на Курському напрямку і прикривають Сумське. Така ротація можлива. Грубо кажучи, 20 тисяч росіян підуть з Курського напрямку на східний фронт, а на їх місце зайдуть 20 тисяч північних корейців. Така ротація може бути. Для нас, в принципі, все це безпечно. Але потрібно розуміти, що росіяни готуються до другої хвилі наступу, а це означає, що більше сотні тисяч росіян десь з'явиться – в основному там, де у нас буде провисати фронт. Думаю, що в основному це буде східний напрямок, там вони будуть топтатися", - резюмував Світан.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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