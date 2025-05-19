РФ та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення війни – Трамп

Головне із заяви Трампа:
- Розмова з Путіним пройшла дуже добре
- Переговори між Росією і Україною почнуться негайно
- Росія хоче розгорнути масштабну торгівлю зі США
Президент США Дональд Трамп заявив, що двогодинна розмова з російським диктатором Володимиром Путіним пройшла дуже добре. Про це він написав у соцмережі Truth Social.
За його словами, Росія і Україна негайно почнуть переговори про припинення вогню і повне закінчення війни.
"Переговори між Росією і Україною почнуться негайно. Я повідомив про це президенту України Володимиру Зеленському, президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Франції Еммануелю Макрону, прем'єр-міністру Італії Джорджі Мелоні, канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу і президенту Фінляндії Олександру Стуббу під час телефонної розмови одразу після розмови з президентом Путіним", - наголосив він.
Трамп зауважив, що умови будуть узгоджені між двома сторонами.
"Як і має бути, адже тільки вони знають деталі переговорного процесу, які недоступні нікому іншому. Ватикан, за словами Папи Римського, висловив сильну зацікавленість у проведенні цих переговорів на своїй території. Нехай процес почнеться", - заявив він.
Президент США також додав, що Росія хоче розгорнути масштабну торгівлю зі Сполученими Штатами після завершення "цієї катастрофічної кривавої бані".
"Я підтримую цю ідею. У Росії є колосальні можливості для створення робочих місць і нарощування добробуту. Її потенціал -безмежний. Україна також може стати великим бенефіціаром торговельних відносин у процесі відновлення своєї країни", - сказав він.
Розмова Трампа з Путіним - що відомо
Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед бесідою Володимира Путіна і Трампа. Під час бесіди Дональд Трамп поцікавився у Володимира Зеленського, які питання варто обговорити в розмові з російським диктатором.
Водночас, Путін назвав розмову з Трампом "змістовною, відвертою і вельми корисною". Путін висловив подяку Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України. Він також додав, що припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей.
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Що відомо про Truth Social
Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.
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