РФ та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення війни – Трамп

Трамп поділився підсумки розмови з Путіним.

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Трамп зробив заяву після розмови з Путіним / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяви Трампа:

Розмова з Путіним пройшла дуже добре

Переговори між Росією і Україною почнуться негайно

Росія хоче розгорнути масштабну торгівлю зі США

Президент США Дональд Трамп заявив, що двогодинна розмова з російським диктатором Володимиром Путіним пройшла дуже добре. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

За його словами, Росія і Україна негайно почнуть переговори про припинення вогню і повне закінчення війни.

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"Переговори між Росією і Україною почнуться негайно. Я повідомив про це президенту України Володимиру Зеленському, президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Франції Еммануелю Макрону, прем'єр-міністру Італії Джорджі Мелоні, канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу і президенту Фінляндії Олександру Стуббу під час телефонної розмови одразу після розмови з президентом Путіним", - наголосив він.

Трамп зауважив, що умови будуть узгоджені між двома сторонами.

"Як і має бути, адже тільки вони знають деталі переговорного процесу, які недоступні нікому іншому. Ватикан, за словами Папи Римського, висловив сильну зацікавленість у проведенні цих переговорів на своїй території. Нехай процес почнеться", - заявив він.

Президент США також додав, що Росія хоче розгорнути масштабну торгівлю зі Сполученими Штатами після завершення "цієї катастрофічної кривавої бані".

"Я підтримую цю ідею. У Росії є колосальні можливості для створення робочих місць і нарощування добробуту. Її потенціал -безмежний. Україна також може стати великим бенефіціаром торговельних відносин у процесі відновлення своєї країни", - сказав він.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Розмова Трампа з Путіним - що відомо

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед бесідою Володимира Путіна і Трампа. Під час бесіди Дональд Трамп поцікавився у Володимира Зеленського, які питання варто обговорити в розмові з російським диктатором.

Водночас, Путін назвав розмову з Трампом "змістовною, відвертою і вельми корисною". Путін висловив подяку Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України. Він також додав, що припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей.

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Що відомо про Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

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