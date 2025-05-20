Зеленський розкрив деталі можливих переговорів з Росією: подробиці

Україна обговорює з партнерами можливість прямих переговорів із Росією для миру.

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Президент наголосив на важливості ролі США у досягненні миру / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

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Чому США можуть вплинути на Путіна

До яких форматів перемовин готова Україна

Володимир Зеленський заявив, що Україна веде обговорення з міжнародними партнерами щодо потенційних прямих переговорів із Російською Федерацією. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні.

Президент України також наголосив, що тривають консультації з міжнародними партнерами щодо подальших кроків у мирному врегулюванні війни, зокрема після розмови з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, обговорюються ідеї та деталі, озвучені під час цієї розмови.

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"Важливо, щоб Америка була й надалі учасницею процесу наближення миру", — зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що США мають суттєвий вплив на Росію.

"Адже саме Америки бояться в Росії, і США можуть вплинути на російського диктатора Володимира Путіна", — сказав президент.

Зеленський повідомив, що Україна готова до нових прямих перемовин з Росією й готова розглядати різні формати, якщо це допоможе досягти результату.

"Ми говоримо з партнерами про наступні зустрічі з росіянами – прямі перемовини, до яких Україна абсолютно готова, і в будь-якому форматі, який дасть результат. Я вдячний усім, хто нам допомагає", — підкреслив він.

Переговори про припинення вогню - новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня як результативну, зазначивши, що під час бесіди було досягнуто "певного прогресу". Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.

Трамп також заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, щоб оцінити зусилля в цьому напрямку. За його словами, знадобиться кілька тижнів.

Президент Зеленський зробив гучну заяву після переговорів із Трампом. За його словами, Україна не погодиться на ультиматуми Росії, які передбачають відведення військ з її територій.

Стамбульські переговори - що про них відомо Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року. 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.

У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке". Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували. 24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати". Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах. Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року. Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

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