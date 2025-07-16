Безпрецедентна атака РФ на Кривий Ріг: зруйновано підприємство, немає світла, проблеми з водою

Унаслідок атаки постраждав 17-річний хлопець, він отримав поранення в черевну порожнину. Зараз лікарі борються за його життя.

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У Кривому Розі ракета і дрони зруйнували підприємство / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Кривому Рогу

Постраждав 17-річний хлопець

Кілька районів міста залишилися без світла

У ніч на 16 липня країна-агресор РФ вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою та 28 "Шахедами" одночасно. У місті - масштабні відключення світла. Система водопостачання перейшла на генератори. Зруйновано промислове підприємство.

"Такого ще не було. Балістична ракета і 28 шахедів одночасно. Зруйновано промислове підприємство. Слава Богу - без втрат персонал перебував у сховищах", - повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Унаслідок атаки постраждав 17-річний хлопець, він отримав поранення в черевну порожнину. Зараз лікарі борються за його життя.

Кілька районів міста залишилися без світла. Зараз триває відновлення подачі електрики. Водопостачання - на генераторах.

У місті спалахнуло кілька пожеж. Триває локалізація загорянь.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Зазначимо, вночі Вілкул повідомляв про 20 "прильотів" і попереджав про можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах житлових будинків.

Оновлено. За словами Вілкула, в Дніпропетровській області та в небі над Криворіжжям працювало ППО, було збито 16 ворожих БпЛА.

"Але внаслідок наймасовішої з початку війни атаки на місто - балістична ракета і 28 шахедів одночасно - були і численні влучання", - повідомив він.

Внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство. Жертв серед співробітників вдалося уникнути, оскільки під час тривоги вони перебували в укриттях. Виникло кілька пожеж. Пошкоджена інфраструктура. Було знеструмлено кілька районів міста, водопостачання було переведено на генератори.

На місце ударів було спрямовано всі оперативні та комунальні служби. До 04.45 всі пожежі було ліквідовано. Станом на ранок, крім кількох абонентів, відновлено електропостачання. Вода також є. Трамвай та тролейбус працюють.

У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи - працюють.

У Криворізькому районі обстрілів не було.

У Нікопольському районі ворог атакував з важкої артилерії та FPV-дронами Нікополь, Марганецьку, Чевоногригорівську, Покровську, Мирівську громади. Понівечені п'ятиповерхівка, будівля, що не експлуатувалася, ЛЕП. Без втрат.

Повітряні удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 16 липня Харків опинився під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе. За словами міського голови Ігоря Терехова, під час чергової повітряної тривоги в місті пролунало щонайменше сім вибухів.

Також під ворожим ракетним ударом опинився Кривий Ріг. Унаслідок атаки виникла пожежа.

Крім того, вночі Росія здійснила масовану атаку на Вінницю. Унаслідок ворожого удару зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури.

Семеро людей постраждали, п'ятеро з них - з опіками. У двох осіб стан важкий, у трьох - середнього ступеня.

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