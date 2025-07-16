Новий етап: чим Путін зачарував Трампа і що буде далі у відносинах США і РФ

Богдан Яременко вважає, що Трамп, можливо, бачить схожість із Путіним.

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Трамп може відвернутися від Путіна і РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

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Чому Трамп благоволить до Путіна

Що зараз відбувається у відносинах президентів США і РФ

У президента США Дональда Трампа насправді ірраціональне ставлення до російського диктатора Володимира Путіна. Однак, навіть у цього є межа. Про це в інтерв'ю Главреду сказав народний депутат України, дипломат, засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

За його словами, Трамп відчуває симпатію до Путіна через психологічні чинники, схожість підходів.

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"Можливо, Трамп бачить себе таким самим, як Путін. Не хочу повторювати, тому що немає підтверджень, але є чимало теорій змови, наприклад, про наявність компроматів на Трампа", - сказав Яременко.

Водночас він додав, що Трамп усе ж може відвернутися від РФ.

"У Москви немає того, що зробило б неможливим розворот Трампа від Росії. Зараз настає новий етап, і Трамп доведе, що може зробити розворот від Росії, який нам вигідний і потрібен", - вважає Яременко.

Заяви Трампа про Путіна і війну РФ в Україні

Як писав Главред, 8 липня президент США Дональд Трамп вперше жорстко розкритикував Володимира Путіна. Трамп сказав, що Путін люб'язний, але розповідає американцям всяку нісенітницю. Він попередив РФ про загрозу санкцій та заявив про "сюрприз".

13 липня президент Дональд Трамп заявив, що він незадоволений Путіним і США відправлять в Україну більше батарей ППО Patriot, які необхідні Києву для захисту від російських авіаударів.

"Ми надішлемо їм Patriot, які їм відчайдушно потрібні, тому що Путін дійсно здивував багатьох людей. Він добре розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається", - сказав Трамп журналістам на базі Ендрюс біля Вашингтона.

14 липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про суттєве переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Patriot.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша із систем Patriot не буде доставлена впродовж кількох місяців.

Контр-адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері вважає, що Трамп, можливо, прозрів щодо Путіна і це відкриває нові можливості для України. Разом з тим, завжди є ризик, що глава Білого дому знову змінить курс.

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Про персону: Богдан Яременко Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) – український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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