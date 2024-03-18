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Україна отримає боєприпаси союзників Росії - WSJ

Єлизавета Бельмас
18 березня 2024, 11:12
Чехія закуповує для України боєприпаси, проте є нюанс, купівля здійснюється у російських союзників.
Україна отримає боєприпаси союзників Росії
Україна отримає боєприпаси союзників Росії / колаж: Главред, фото: 56 ОММБ, Public Domain Pictures

Для того, щоб отримати необхідні Україні боєприпаси, Чехія вдалася до використання зв'язків і контактів часів холодної війни. В умовах заблокованої допомоги від США і повільного зростання військового виробництва на Заході, Прага прийняла рішення закуповувати боєприпаси у країн-союзників РФ. Про те повідомили в The Wall Street Journal.

Згідно з отриманими даними, Чехія вже отримала 800 000 снарядів артилерії від абсолютно різних світових постачальників і визначила ще 700 тисяч, які зможе отримати за умови додаткового фінансування. Також наразі перший транш 300 тисяч снарядів уже забезпечено, найбільший внесок у нього зробила Німеччина.

Однак є важливий нюанс - приналежність до колишнього радянського блоку дала Чехії несподівану підмогу у вигляді збройової промисловості з клієнтами по всьому світу, а також хорошими контактами з країнами Півдня, які славляться своїми великими запасами радянської зброї і здатністю виробляти її ще більше.

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Незважаючи на те, що в Празі опускають і замовчують момент того, звідки надходять боєприпаси, є у WSJ, які стверджують, що серед постачальників також є і країни-союзники окупантів. При цьому, згідно з торговельними угодами і постачанням через Чехію - будь-який прямий зв'язок між цими країнами і союзниками РФ буде прихований.

"Конфіденційність - ключовий момент: Ми говоримо і будемо говорити з усіма, незалежно від їхньої лояльності або політичної позиції - за деякими винятками, такими як Північна Корея", - заявив Томаш Пояр, радник з національної безпеки прем'єр-міністра Петра Фіали.

Снарядний голод у ЗСУ

Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що зараз сильно відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться в публікації CNN.

Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті відбулося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу і снарядів.

"Ми стали просто жертвами Дональда Трампа і його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Чехія та Україна

Як повідомляв Главред, президент Чехії Петр Павел прокоментував питання ймовірності відправки західними союзниками своїх військ в Україну. Як підкреслив він у коментарі чеському телебаченню, перекидання військ НАТО в Україну для її підтримки не порушуватиме жодних міжнародних норм, повідомляє Euractiv.

До того ж, НАТО може відправити в Україну свої війська. Це не заперечує президент Чехії Петр Павел після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє Novinky.cz. Він зазначив, що Заходу варто розширити форми допомоги Україні, зокрема розглянути можливу присутність у країні.

Також, Чехія з іншими країнами-членами НАТО зібрала необхідну суму для закупівлі 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів для України у "третіх" країн, повідомляє інформагентство ČTK. За словами президента Чехії Петра Павела, загалом 18 країн візьмуть участь у допомозі, ініційованій Чехією.

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війна в Україні Чехія склади боєприпасів
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