Чехія зібрала гроші на 800 тисяч снарядів для ЗСУ

Закуповувати боєприпаси будуть у "третіх" країн - за межами ЄС.

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ЗСУ потрібно не менше 200 тисяч снарядів на місяць / Колаж Главред, фото УНІАН

Чехія з іншими країнами-членами НАТО зібрала необхідну суму для закупівлі 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів для України у "третіх" країн, повідомляє інформагентство ČTK.

За словами президента Чехії Петра Павела, загалом 18 країн візьмуть участь у допомозі, ініційованій Чехією.

Боєприпаси мають бути в Україні найближчими тижнями.

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"Станом на сьогоднішній ранок ми зібрали загальну суму на закупівлю всіх боєприпасів, тобто 800 тисяч одиниць", - цитують ЗМІ Павела.

Наступний крок - за урядом Чехії, який укладе відповідні угоди з усіма учасниками ініціативи.

"Потім чеська сторона поінформує всі держави, що беруть участь, про графік і про те, як ми будемо діяти", - сказав президент Чехії.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що зараз сильно відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться в публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті відбулося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу і снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа і його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Пропозиція Чехії про закупівлю 800 тис. снарядів для України

17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла 800 тисяч снарядів для ЗСУ. Однак, щоб доставити знайдені снаряди в Україну потрібне додаткове фінансування від країн-партнерів.

Ініціативу Чехії підтримали Німеччина, Нідерланди, Данія та Франція. Зокрема, Нідерланди вже пообіцяли надати на ці цілі 100 млн євро.

Згідно з даними Spiegel, в України можуть закінчитися снаряди вже за кілька місяців. Є ймовірність, що отримати боєприпаси можна буде і в країнах арабського світу. У деяких із них є великі запаси. Також необхідні для України боєприпаси є на Балканах і в Африці.

За оцінками, Україні знадобиться щонайменше 200 тисяч пострілів на місяць, щоб продовжувати боротьбу з російськими військами, середня щоденна витрата снарядів яких може бути втричі-п'ять разів більшою, ніж у ЗСУ.

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