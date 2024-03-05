Війська НАТО можуть опинитися в Україні: президент Чехії зробив гучну заяву

Петр Павел закликає країни розширити форми допомоги Україні.

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Війська НАТО можуть опинитися в Україні / Колаж: Главред, фото: НАТО, Офіс президента

НАТО може відправити в Україну свої війська. Це не заперечує президент Чехії Петр Павел після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє Novinky.cz.

Він зазначив, що Заходу варто розширити форми допомоги Україні, зокрема розглянути можливу присутність у країні.

"Я за пошук нових шляхів, включно з продовженням дискусії про можливу присутність в Україні ... Давайте не будемо обмежувати себе там, де це не потрібно ... Від нас залежить, яку форму допомоги ми виберемо", - сказав Петро Павло. відео дня

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Імовірність відправки військ союзників в Україну

Раніше було названо головну причину побоювання НАТО відправляти в Україну війська. Україні від НАТО насамперед потрібні технології, заявили в Сеймі Польщі.

Як повідомлялося, під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Своєю чергою глава МЗС Франції Стефан Сежурное зазначив, що війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Коментуючи слова Макрона, Зеленський відповів, що "будь-які ініціативи світових лідерів, які спрямовані на посилення України для відбиття військової агресії Росії, є позитивними для всього світу".

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