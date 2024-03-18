'Шляхом переговорів': Трамп розповів, чи дасть Путіну окупувати Україну

Експрезидент США Дональд Трамп відповів, чи продовжить він допомагу Україні з озброєнням, чи дозволить президенту РФ Володимиру Путіну окупувати частину або всю державу, якщо його знову оберуть президентом.
Так, Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання про свої дії щодо України. Він висловив сподівання, що до цього не дійде. За словами політика, до того часу, поки він візьме на себе повноваження президента у разі перемоги на виборах у США, мине багато часу, понад дев’ять місяців - для війни і політики це "вічність", передає телеканал Fox News.
Трамп сказав, що Росія має потужну армію, хоч українці і є дуже хоробрими. Він заявив, що треба шукати компромісу шляхом переговорів.
Експрезидент США також заявив, що питання війни в Україні для нього є дуже болючим. Трамп переконаний, що якби він був президентом, Путін не влаштував би повномасштабне вторгнення.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
Нагадаємо, що Дональд Трамп назвав Зеленського "видатним продавцем" та вимагає повернути гроші. Трамп наголосив на тому, що Україна повинна повернути усі гроші, які США виділили Україні на боротьбу проти країни-агресорки Росії.
Олександр Кочетков назвав ризики, що станеться із НАТО в разі перемоги Трампа, або Байдена. Агресія РФ може вихлюпнутися на Казахстан, бо Північний Казахстан Росії можна "захищати", його російськомовне населення, як і жителів Донбасу.
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