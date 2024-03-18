У ЗСУ закінчуються боєприпаси, захисники вимушені відступати - Кірбі

Через значний дефіцит боєприпасів українські військові вимушені відходити на другу і третю лінії оборони на Донбасі.

https://glavred.net/politics/u-vsu-zakanchivayutsya-boepripasy-zashchitniki-vynuzhdeny-othodit-kirbi-10550849.html Посилання скопійоване

У ЗСУ серйозний дефіцит боєприпасів на фронті / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Ситуація на Донбасі загострюється. Через відсутність військової допомоги в українських захисників закінчуються боєприпаси. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі під час інтерв'ю ABC News.

Він зазначив, що США слід терміново надати цю допомогу. Також він акцентував на тому, що передача озброєння Києву не ставить під загрозу нацбезпеку Америки. За словами Кірбі, адміністрація президента США веде діалог зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та його соратниками для прискорення виділення допомоги Україні.

Через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові вимушені переходити на другу та третю лінії оборони.

відео дня

"У них (захисників України, - Ред.) на Донбасі закінчуються боєприпаси, і тепер вони відступають на другу і третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують намагатися просунутися на захід...", - сказав Кірбі.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Ситуація з допомогою США Україні

Сенат США в середині лютого проголосував допомогу Україні на суму понад 60 мільярдів доларів. Після цього документ був відправлений до нижньої палати - Палати представників. Там республіканці заблокували ініціативу під приводом відсутності вирішення проблеми із ситуацією на кордоні Мексики.

Україні доведеться вирішувати, за які міста боротися, якщо не буде військової допомоги США, сказала представниця Пентагону Сабріна Сінгх. У такому разі все залежить від ресурсів української держави.

США оголосили перший пакет допомоги Україні цього року: у Білому домі 12 березня заявили, що Києву нададуть підтримку на 300 мільйонів доларів. Україна отримає і ракети ATACMS дальністю 160 кілометрів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.