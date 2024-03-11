Президент Чехії натякнув, скільки солдатів Захід може перекинути в Україну

Президент Чехії Петр Павел прокоментував питання ймовірності відправки західними союзниками своїх військ в Україну.
Як підкреслив він у коментарі чеському телебаченню, перекидання військ НАТО в Україну для її підтримки не порушуватиме жодних міжнародних норм, повідомляє Euractiv.
Чеський президент звернув увагу на те, що розгортання бойових військ і можливе залучення військ до певної "допоміжної" діяльності - це не одне й те саме.
"Слід пам'ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча й у набагато менших масштабах, ніж сьогодні, на території України діяла тренувальна місія НАТО, яка свого часу включала понад 15 країн і налічувала близько тисячі осіб", - каже він.
За словами чеського лідера, з точки зору міжнародного права і Статуту ООН, "ніщо не заважало б військам країн-членів НАТО" допомагати в роботі в Україні.
Водночас він не виключив дискусії на тему залучення військ НАТО для безпосередньої підтримки України на її території.
"Якби ми могли домовитися з союзниками, що, наприклад, замість того, щоб тренувати українських солдатів на території країн-членів НАТО і перекидати тисячі військових, скажімо, у Польщу чи Чехію, було б набагато логічніше перекинути кілька десятків інструкторів на українську територію і там тренувати українських солдатів", - додав Павло.
Відправка військ союзників до України - історія питання
Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.
Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.
Можливість відправки західних військ в Україну
Раніше повідомлялося, що Макрон висловився щодо відправки військ союзників в Україну. Коментуючи свій виступ на зустрічі з представниками понад двадцяти держав у Парижі з тезою про можливість відправки військ союзників в Україну, президент Франції акцентував увагу на тому, що "ніщо не можна виключати".
Також пізніше Макрон закликав союзників не бути "боягузами" щодо війни в Україні. Президент Франції Еммануель Макрон під час поїздки до Праги у вівторок, 5 березня, заявив, що союзникам України настав час активізувати свої дії, наголосивши, що зараз не час проявляти боягузтво.
Після цього Макрон назвав умову введення військ. Відправлення західних військ в Україну буде можливе, якщо російські окупанти прорвуться в бік Києва або Одеси.
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