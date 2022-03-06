Україна не боротиметься за заявку на вступ до НАТО: Арахамія назвав причину

Арахамія / Reuters, УНІАН

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що Україна не буде боротися за заявку на вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), оскільки в НАТО не готові навіть обговорювати питання про членство, принаймні, протягом найближчих п'яти або десяти років.

Як розповів Арахамія в інтерв'ю для Fox News Україна готова обговорювати деякі моделі взаємодії, що не входять до НАТО.

За його словами це прямі гарантії різних країн, таких як США, Китай, Великобританія, може бути, Німеччина і Франція, оскільки наша країна відкрита для обговорення таких речей в більш широкому колі, не тільки в рамках двосторонніх дискусій з Росією, але і з іншими партнерами.

"Відповідь, яку ми отримуємо від країн НАТО, полягає в тому, що вони не готові навіть обговорювати питання про наше членство в НАТО, принаймні, протягом найближчих п'яти або десяти років. Ми не будемо боротися за натовські заявки, ми будемо боротися за результат, а не за процес", - підкреслив політик.

Також Арахамія закликав США поставити в Україну засоби ППО, раз НАТО не наважується закрити небо для російської авіації.

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"Нам не потрібні натовські літаки, дайте нам ракети ППО і ми самі все зробимо", - сказав він.

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Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не зможуть закрити українське небо, тому що це може створити потенціал для війни з Росією.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що українські військові тренувалися на радянських Мігах та інших бойових літаках. У його країни немає військових літаків, які можна було б передати українській армії.

Трюдо також не підтримав ідею введення "безпольотної зони" в небі над Україною. Він пояснив, що це могло б призвести до прямого конфлікту між НАТО і Росією і стало б небажаним рівнем ескалації.

У той же час колишній спецпредставник США по Україні, експосол США при НАТО Курт Волкер допустив, що безпольотна зона над Україною можлива - на його думку, це можна зробити спочатку над Києвом і Західною Україною щоб запобігти атакам проти цивільного населення і критичної інфраструктури, такої як АЕС.

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