Україна не боротиметься за заявку на вступ до НАТО: Арахамія назвав причину

Україна готова обговорювати деякі моделі взаємодії, що не входять до НАТО.
Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що Україна не буде боротися за заявку на вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), оскільки в НАТО не готові навіть обговорювати питання про членство, принаймні, протягом найближчих п'яти або десяти років.
Як розповів Арахамія в інтерв'ю для Fox News Україна готова обговорювати деякі моделі взаємодії, що не входять до НАТО.
За його словами це прямі гарантії різних країн, таких як США, Китай, Великобританія, може бути, Німеччина і Франція, оскільки наша країна відкрита для обговорення таких речей в більш широкому колі, не тільки в рамках двосторонніх дискусій з Росією, але і з іншими партнерами.
"Відповідь, яку ми отримуємо від країн НАТО, полягає в тому, що вони не готові навіть обговорювати питання про наше членство в НАТО, принаймні, протягом найближчих п'яти або десяти років. Ми не будемо боротися за натовські заявки, ми будемо боротися за результат, а не за процес", - підкреслив політик.
Також Арахамія закликав США поставити в Україну засоби ППО, раз НАТО не наважується закрити небо для російської авіації.
"Нам не потрібні натовські літаки, дайте нам ракети ППО і ми самі все зробимо", - сказав він.
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Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не зможуть закрити українське небо, тому що це може створити потенціал для війни з Росією.
Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що українські військові тренувалися на радянських Мігах та інших бойових літаках. У його країни немає військових літаків, які можна було б передати українській армії.
Трюдо також не підтримав ідею введення "безпольотної зони" в небі над Україною. Він пояснив, що це могло б призвести до прямого конфлікту між НАТО і Росією і стало б небажаним рівнем ескалації.
У той же час колишній спецпредставник США по Україні, експосол США при НАТО Курт Волкер допустив, що безпольотна зона над Україною можлива - на його думку, це можна зробити спочатку над Києвом і Західною Україною щоб запобігти атакам проти цивільного населення і критичної інфраструктури, такої як АЕС.
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