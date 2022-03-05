Канада не надасть Україні літаки та проти "безпольотної зони"

Джастін Трюдо відмовився постачати Україні літаки / Reuters

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що у його країни немає військових літаків, які можна було б передати українській армії.

"Українські військові тренувалися на радянських Мігах та інших бойових літаках, яких у Канади немає", - повідомив Трюдо, пише Укрінформ.

Трюдо також не підтримав ідею введення "безпольотної зони" в небі над Україною. Він пояснив, що це могло б призвести до прямого конфлікту між НАТО та Росією й стало б небажаним рівнем ескалації.

У той же час канадський прем'єр запевнив, що і далі буде виступати за суворі санкції проти Кремля, його оточення і звичайних росіян, щоб вони усвідомили масштаб помилки Путіна.

Нагадаємо, у США допускають забезпечення безпольотної зони над Україною. Таку думку висловив колишній спецпредставник США По Україні, експосол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер. Незважаючи на занепокоєння, що це втягне НАТО в прямий конфлікт з РФ, це, на думку Волкера, все ж можна зробити за прикладами попередніх операцій.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати вперше схвалили прямі поставки зенітних ракет Stinger в Україну. Американські зенітні ракети стануть частиною поставок обсягом 350 мільйонів доларів.