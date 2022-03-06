Зеленський і Байден провели переговори: у Білому домі розкрили деталі

Байден і Зеленський провели телефонні переговори / колаж Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Головною темою розмови було, як змусити Росію зупинити війну проти України.

"В рамках постійного діалогу провів чергову розмову з Джо Байденом. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ", - написав Зеленський у Twitter.

Що кажуть у Білому домі про розмову Байдена і Зеленського

Президент США підкреслив триваючі дії, що вживаються Сполученими Штатами, їхніми союзниками і партнерами, а також приватним бізнесом, щоби збільшити витрати Росії за її агресію в Україні.

"Зокрема, він привітав ухвалене Visa і Mastercard рішення призупинити обслуговування в Росії", - йдеться в повідомленні Білого дому.

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Байден зазначив, що його адміністрація збільшує гуманітарну та економічну допомогу Україні й тісно співпрацює з Конгресом для отримання додаткового фінансування.

Президент США також знову висловив стурбованість недавнім нападом Росії на українську атомну електростанцію та високо оцінив майстерність і хоробрість українських операторів, які підтримували реактори в безпечному стані.

Лідери також обговорили нещодавні переговори між Росією та Україною.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".

22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, було дозволом Путіну почати війну проти України.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

5 березня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна в Україні наближається до переломного моменту.

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