Ердоган повідомив Путіну, що Зеленський готовий до прямих переговорів

Ердоган поговорив з Путіним / Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поговорив з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час розмови він передав йому слова глави України Володимира Зеленського про готовність зустрітися і провести прямі переговори.

"Президент (Ердоган - ред.) вже передав це повідомлення Путіну. Ми продовжимо роботу в цьому напрямку. Така зустріч безумовно позитивно вплине на запобігання війни, зменшення насильства і скорочення кількості жертв. Як Туреччина, ми готові внести свій внесок", - цитує TRT Haber радника Ердогана Ібрагіма Калина.

читайте такожПолонені російські офіцери заявили, що ЗСУ воюють як звіріЯк відомо, раніше Зеленський заявив, що готовий особисто поговорити з Путіним.

"Я готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі, Анкарі, де він забажає", – сказав глава Української держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський погодився на переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території Туреччини. Турецька влада намагається посприяти встановленню миру після російського вторгнення в Україну. 6 березня Ердоган поговорить з Путіним і спробує схилити його до переговорів із Зеленським.

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