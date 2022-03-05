Ердоган повідомив Путіну, що Зеленський готовий до прямих переговорів

У Туреччині вважають, що дана зустріч позитивно вплине на запобігання війни.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поговорив з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час розмови він передав йому слова глави України Володимира Зеленського про готовність зустрітися і провести прямі переговори.
"Президент (Ердоган - ред.) вже передав це повідомлення Путіну. Ми продовжимо роботу в цьому напрямку. Така зустріч безумовно позитивно вплине на запобігання війни, зменшення насильства і скорочення кількості жертв. Як Туреччина, ми готові внести свій внесок", - цитує TRT Haber радника Ердогана Ібрагіма Калина.
читайте такожПолонені російські офіцери заявили, що ЗСУ воюють як звіріЯк відомо, раніше Зеленський заявив, що готовий особисто поговорити з Путіним.
"Я готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі, Анкарі, де він забажає", – сказав глава Української держави.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський погодився на переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території Туреччини. Турецька влада намагається посприяти встановленню миру після російського вторгнення в Україну. 6 березня Ердоган поговорить з Путіним і спробує схилити його до переговорів із Зеленським.
Читайте також:
- Вагнерівці розгорнули штаб у Ростові-на - Дону-ЗСУ
- Anonymous "поклала" сайт ФСБ РФ
- 8 років передавав інформацію ФСБ РФ: помічника нардепа ОПЗЖ спіймали на шпигунстві