Блінкен розповів, як пройшли переговори з Польщею про передачу Україні винищувачів

Це питання знаходиться на активному розгляді в Білому домі.
Держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції в Молдові підтвердив, що Америка розмірковує над тим, як швидко відновити польські запаси винищувачів, щоб Польща могла надати Україні свої бойові літаки прямо зараз.
"Ми активно розглядаємо зараз питання літаків, які Польща може надати Україні і дивимося, як ми можемо компенсувати, якщо Польща вирішить поставити ці літаки", - заявив Блінкен.
Ймовірно, мова йде про літаки МіГ-29. Це радянські винищувачі, знайомі українським пілотам.
Термінів прийняття рішення при цьому держсекретар не назвав. Але запевнив, що Білий дім разом з польським урядом розглядають це питання "дуже-дуже активно".
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Автор: Анна Підгорна