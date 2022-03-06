Ми вирішили залишатися в Україні до останньої хвилини - Арахамія

Підтримка президента Володимира Зеленського безпрецедентна: 95% українців підтримують його дії.
Українська влада вирішила залишатися в Україні та Києві до останньої хвилини життя в цій війні і вести свій народ до перемоги.
"Кілька днів тому у нас була серйозна розмова і вирішили залишатися в Україні до останньої хвилини. І якщо ми повинні загинути, ми станемо символом, і всі інші українці будуть боротися до останньої краплі крові. Це дуже сильний сигнал для Росії", - сказав представник української делегації в переговорах з Росією Давид Арахамія в інтерв'ю Fox News.
Він зазначив, що підтримка президента Володимира Зеленського безпрецедентна: 95% українців підтримують його дії. Це відбувається тому, що він не покинув Київ.
У той же час у російських солдатів дуже низький рівень мотивації, адже Кремль "посилає молодих людей, які не розуміють, чому і за що вони воюють тут", додав український нардеп.
"Хоча у них є літаки та обладнання, наші люди продовжують боротьбу, і у нас є мільйони людей, які готові воювати. Нам просто потрібно більше зброї, щоб дати їм, і я впевнений, що ми переможемо", - підкреслив Арахамія.
Як раніше повідомляли, президент України Володимир Зеленський опублікував відео-доказ того, що знаходиться на робочому місці в Києві.
"Кожні два дні з'являється інформація, що я кудись втік з України, з Києва, з офісу. Як бачите, я перебуваю тут на місці", - каже Зеленський.
У відеозверненні з робочого кабінету президент також показав керівника офісу президента Андрія Єрмака.
Вторгнення Росії в Україну
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував проведення переговорів з Росією щодо війни в Україні. За його словами, сенс є в будь-яких переговорах.
До того Зеленський закликав Захід принаймні надати Україні літаки якщо вони не хочуть закрити небо над Україною. Адже якщо Росія вторгнеться в одну державу, вона буде воювати з усім Північноатлантичним альянсом.
Також повідомлялося, що Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО 4 березня, присвяченій загрозам, пов'язаним з російською агресією. Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що проситиме союзників надати Україні нові системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора.
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