Ми вирішили залишатися в Україні до останньої хвилини - Арахамія

Арахамія / УНІАН

Українська влада вирішила залишатися в Україні та Києві до останньої хвилини життя в цій війні і вести свій народ до перемоги.

"Кілька днів тому у нас була серйозна розмова і вирішили залишатися в Україні до останньої хвилини. І якщо ми повинні загинути, ми станемо символом, і всі інші українці будуть боротися до останньої краплі крові. Це дуже сильний сигнал для Росії", - сказав представник української делегації в переговорах з Росією Давид Арахамія в інтерв'ю Fox News.

Він зазначив, що підтримка президента Володимира Зеленського безпрецедентна: 95% українців підтримують його дії. Це відбувається тому, що він не покинув Київ.

У той же час у російських солдатів дуже низький рівень мотивації, адже Кремль "посилає молодих людей, які не розуміють, чому і за що вони воюють тут", додав український нардеп.

"Хоча у них є літаки та обладнання, наші люди продовжують боротьбу, і у нас є мільйони людей, які готові воювати. Нам просто потрібно більше зброї, щоб дати їм, і я впевнений, що ми переможемо", - підкреслив Арахамія.

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Як раніше повідомляли, президент України Володимир Зеленський опублікував відео-доказ того, що знаходиться на робочому місці в Києві.

"Кожні два дні з'являється інформація, що я кудись втік з України, з Києва, з офісу. Як бачите, я перебуваю тут на місці", - каже Зеленський.

У відеозверненні з робочого кабінету президент також показав керівника офісу президента Андрія Єрмака.

Вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував проведення переговорів з Росією щодо війни в Україні. За його словами, сенс є в будь-яких переговорах.

До того Зеленський закликав Захід принаймні надати Україні літаки якщо вони не хочуть закрити небо над Україною. Адже якщо Росія вторгнеться в одну державу, вона буде воювати з усім Північноатлантичним альянсом.

Також повідомлялося, що Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО 4 березня, присвяченій загрозам, пов'язаним з російською агресією. Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що проситиме союзників надати Україні нові системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора.

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