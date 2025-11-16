Рус
Україна домовилась про поставки газу і нову угоду: деталі від Зеленського

Анна Косик
16 листопада 2025, 08:38
Фінансування газу Україні забезпечать міжнародні партнери і не тільки.
Зеленский, импорт газа
Зеленський повідомив про нові домовленості України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Зеленський:

  • В України буде газ цієї зими
  • З фінансуванням постачання газу Україні допоможуть партнери і банки
  • Україна і Франція готуються підписати історичну угоду

Україна та Греція підготували домовленість щодо постачання газу. Про це у відеозверненні в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, новий напрямок постачання дозволить максимально убезпечити на зиму маршрути імпорту для України.

Вже зараз в країни є домовленості про фінансування імпорту газу, і таким чином буде закрито потребу майже двох мільярдів євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари.

відео дня

Україні з фінансуванням допоможуть партнери

Уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту, але допомагають країні і європейські партнери, європейські банки – під гарантії Єврокомісії, українські банки, Норвегія, а також триває активна робота і з американськими партнерами.

"Повне фінансування буде. Ми робимо широкі можливості для постачання зимою. Зокрема, через наших польських партнерів, і активно працюємо з Азербайджаном – і дуже розраховуємо на довгострокові контракти. Ми про це говорили нещодавно з Президентом", - додав Зеленський.

Україна готується до історичної угоди з Францією

Глава держави також заявив, що у найближчий час буде значне посилення української бойової авіації, захисту неба та інших оборонних спроможностей. Попередньо, угода має відбутися вже завтра, 17 листопада.

"Це те, що дійсно допомогає Україні захищатись і досягати наших цілей, наших завдань", - наголосив президент.

Навщо Україна імпортує газ - пояснення експерта

Главред писав, що за словами екс-голови ГТС України Сергія Макогона, зараз Україна активно імпортує газ. Це допоможе перекрити дефіцит газу, який був минулого сезону.

При цьому варто розуміти, що протягом зими Україні доведеться докуповувати ще невеликі обсяги загу, але це нормально. Головне, щоб ці поставки були відразу ж законтрактовані, щоб не купувати газ взимку за дорогими спотовими цінами.

Брак газу в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за оцінками експертів, зима 2025-2026 років буде найскладнішою для українців, бо існує висока ймовірність, що у грудні-лютому температура у квартирах буде нижчою через брак газу.

Напередодні стало відомо, що дефіцит газу в Україні виник через зниження внутрішнього видобутку, що стало наслідком російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Раніше повідомлялося, що російські атаки по Україні за половину жовтня знищили понад половину видобутку природного газу в Україні, що і змусить Київ витратити багато коштів на імпорт палива.

