Швидкого закінчення війни не буде: у Раді дали тривожний прогноз

Будь-які можливі заяви росіян про "перемир'я" - це великий обман, попередив Богдан Яременко.

Богдан Яременко спрогнозував імовірність завершення війни / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Важливе із заяв Яременка:

Росіяни грають словами, щоб не викликати негативної реакції Трампа

Дії РФ спрямовані виключно на військову перемогу

До Нового року закінчення війни не буде

Вимоги країни-агресора РФ під час переговорів зрозумілі й незмінні: українські території, відмова Києва від вступу в НАТО та інші "гарантії", заявив народний депутат України, дипломат, засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

"За позитивною риторикою зустрічі з росіянами немає жодного практичного руху вперед. Росіяни просто грають словами, дуже обережно їх підбираючи, щоб не викликати негативної реакції Трампа (президент США Дональд Трамп, - ред.). Але вже й Трамп це зрозумів", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Дипломат говорить про те, що будь-які можливі заяви росіян про "перемир'я" - це великий обман.

"Будь-яке перемир'я вони знову використовують для накопичення дронів і ресурсів, для передислокації військ, для підготовки більш інтенсивних ударів по Україні. Це не буде перемир'я - це буде технологічна пауза для досягнення військових цілей", - попередив він.

Співрозмовник також вважає - що б росіяни не говорили, все, що вони роблять, спрямоване виключно на військову перемогу.

"Їм не потрібні компроміси заради компромісів і не потрібні загравання, щоб "сподобатися". Вони заграють із Трампом, тому що хочуть вирішити питання так, як їм вигідно - не піти на поступки, а нав'язати свою волю. Відповідно, війна може призупинитися тільки тоді, коли одна зі сторін стане нездатною її продовжувати - у вигляді певної заморозки. Але точно не до Різдва і не до Нового року", - додав Яременко.

Мирні переговори з РФ: думка експерта

Російська Федерація, за словами ветерана і колишнього командира взводу батальйону "Айдар" Євгена Дикого, піде на мирні переговори тільки за двох вкрай важких обставин - коли її військові можливості будуть практично вичерпані або якщо країну накриє серйозний економічний обвал.

Раніше у Путіна оголосили "паузу" в переговорах з Україною. Дмитро Пєсков сказав, що не варто очікувати "блискавичного результату" від переговорів.

Нагадаємо, раніше верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки. За її словами, війна затягнеться, поки не зміниться керівництво обох сторін.

Як повідомляв Главред, Росія вже не має ресурсу вести війну роками - йдеться про лічені місяці. Нинішній стан російської економіки свідчить про критичні проблеми. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів Андрій Новак.

Про персону: Богдан Яременко Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) – український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

