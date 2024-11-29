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Путін догрався погрозами "Орєшніка": Польща може почати збивати ракети - політолог

Даяна Швець
29 листопада 2024, 16:59
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Агресор з Росії має всі шанси досягти протилежного для себе результату.
Путін догрався погрозами 'Орєшніка': Польща може почати збивати ракети - політолог
Нещодавно поляки отримали пряму погрозу від Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Несвітайлов сказав наступне:

  • Погрозами "Орєшніка" РФ не досягає результату, лише погіршує собі ж ситуацію
  • Після загрозливих маніпуляцій РФ в Варшави виникає питання власної безпеки
  • США не завершуватимуть війну на користь РФ

Погрожуючи світу новими ударами "Орєшніком", російський диктатор Володимир Путін може "вистрілити собі в коліно".

Як зазначив політолог, аналітик Центру масштабування технологічних рішень Максим Несвітайлов у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна, такі дії РФ можуть навпаки - посилити підтримку України з боку партнерів. Наприклад, вплинути на позицію Польщі та НАТО.

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Путінський шантаж не досягає результатів

Політолог зазначив, що запуск Росією ракети "Орєшнік" майже збігся у часі з дозволом використовувати західні ракети для ударів по території РФ. Однак, на його думку, ані цей запуск, ані зміни в ядерній доктрині Росії не досягли очікуваного ефекту, на який розраховував Володимир Путін.

"Путін продовжує намагатися це робити, але цілком може досягнути протилежного результату", - заявив Несвітайлов.

Польща може почати збивати ракети РФ

Він пояснив, що раніше російські ракети, які залітали у Польщу, не збивали.

Проте представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що база ППО на території Польщі є в списку військових цілей Росії. Такі погрози можуть змінити позиції Польщі та НАТО.

Путін догрався погрозами 'Орєшніка': Польща може почати збивати ракети - політолог
Витрати НАТО на оборону / Инфографика: Главред

На його думку, найкращою відповіддю Польщі та НАТО було б визначення 300-кілометрової зони, в якій би збивали "випадкові" ворожі цілі.

"Тому що вони (поляки, - ред.) отримали пряму погрозу. Якщо вони раніше не збивали ракети на своїй території, і розмова про те, щоб збивати над Україною, взагалі не йшла, то тепер може виникнути питання власної безпеки для поляків", - заявив політолог.

США підготували відповідь на погрози РФ

Крім того, політолог прокоментував призначення Кіта Келлога на посаду спецпредставника США з питань України. Хоча Келлог раніше заявляв про план замороження бойових дій на лінії фронту, його загальні заяви мають чітко виражений проукраїнський характер.

"Він говорив про те, що перемога України є стратегічно важливою для США, це їх прямий інтерес. І також говорив, що ніхто Україну кидати не збирається і потрібно знайти шлях, як війну завершити, але вона не буде завершена на російських вимогах і на користь РФ. І таку людину Трамп призначає спецпредставником. Людину, яка глибоко в контексті. Мені здається це найкраща відповідь на погрози РФ, що на якусь загальну стратегію Заходу це не впливає взагалі", - пояснив політолог.

Несвітайлов також звернув увагу на інформацію про те, що Франція та Велика Британія обговорюють можливість направлення військових контингентів до України. Він вважає, що це досить реалістичний сценарій.

Погрози застосування "Орєшніка" Росією - останні новини

Навіть сам угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан запанікував через "Орешнік" Путіна. На його думку, війна ніколи не була такою небезпечною.

У британській розвідці назвали кількість ракет "Орешник" на озброєнні РФ. Ця ракета, як вважають аналітики, найімовірніше, буде набагато дорожчою, ніж інші ракети, які Росія наразі використовує проти України".

Напередодні Водночас американські аналітики назвали цілі ворога. Експерти висловили думку, що посилення занепокоєння з приводу запуску ракети "Орєшнік" спонукає Захід зменшити свою підтримку України.

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Збройні сили Республіки Польща

Збройні сили Республіки Польща - війська і сили Польщі, мета яких полягає в захисті свободи, демократії, незалежності та територіальної цілісності польської держави.

Війська Польщі складаються із сухопутних військ, військово-морських, військово-повітряних сил, спеціальних військ і військ територіальної оборони.

Головнокомандувач - президент Анджей Дуда.

Загальна чисельність армії Польщі - 193 тисячі осіб.

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