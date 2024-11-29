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Галас навколо "Орешника" більший, ніж результат: в Естонії рознесли "диво-зброю" РФ

Руслана Заклінська
29 листопада 2024, 17:55
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Російський удар ракетою "Орешник" по Дніпру був демонстративним і не мав великої військової ефективності, зазначив Томас Вялі.
Галас навколо 'Орешника' більший, ніж результат: в Естонії рознесли 'диво-зброю' РФ
Галас навколо "Орєшніка" Путіна був більшим, ніж результат / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, росЗМІ, скріншот з відео

Головне:

  • Оборона ЗСУ залишається міцною, незважаючи на тиск з боку Росії
  • Удар по Дніпру 21 листопада ракетами РС-26 "Орешник" був демонстративним
  • Галас навколо "Орешника" Путіна був більшим, ніж результат

Українська оборона залишається стійкою, незважаючи на значний тиск із боку Росії. Удар російською ракетою РС-26 ("Орешник") мав демонстративний характер. Про це заявив глава оперативного відділу генштабу Сил оборони Естонії Томас Вялі, пише ERR.

"Вже 1010 днів Україна протистоїть агресивній Росії, і її оборона тримається – не зломлена, попри всі труднощі", - наголосив він.

відео дня

За його словами, Росія продовжує здійснювати удари по енергетичній інфраструктурі України, використовуючи для цього безпілотники та ракети. Вялі зазначив, що лише за три ночі у листопаді росіяни запустили понад 100 безпілотників типу "Шахед".

Після кількамісячної перерви, 17 листопада Росія провела масштабну ракетну атаку із застосуванням декількох типів ракет. Ворожа атка призвела до значних пошкоджень енергетичних об'єктів по всій Україні.

Згадуючи удар по Дніпру 21 листопада, коли Росія використала ракету РС-26 "Орешник", полковник наголосив, що це був радше пропагандистський крок, аніж військово ефективна дія.

"Очевидно, що це був демонстративний удар по місту Дніпро. Зараз усі розуміють, що це не якась "диво-зброя", що галас був більшим, ніж результат", - зазначив Вялі.

Проте, як зазначив полковник, ця атака викликає занепокоєння, оскільки в той час як Україна дотримується міжнародного права війни під час атак безпілотниками, Росія цього не робить.

Естонський військовий також висловив занепокоєння через часті випадки подвійних ударів. Ворог спочатку завдає точкового удару по об’єкту, а згодом повторює його, щоб завдати шкоди рятувальникам і медикам. За його даними, кількість таких атак зросла: у 2022 році їх було зафіксовано 6, у 2023 – 10, а у 2024 році – вже 20.

Коментуючи ситуацію на фронті, Вялі зазначив, що лінія оборони ЗСУ залишається міцною. На Покровському та Курахівському напрямках немає ознак прориву. У Харківській області росіяни намагаються форсувати річку Оскіл і тиснуть на Куп’янськ.

"Успіх Російської Федерації незначний. Немає жодних ознак того, що могло б суттєво змінити ситуацію там", - додав він.

Галас навколо 'Орешника' більший, ніж результат: в Естонії рознесли 'диво-зброю' РФ
Ракета "Рубіж", яка, ймовірно, є "Орешником" / Інфографіка: Главред

Ракета "Орешник" - останні новини

Як повідомляв Главред, російська балістична ракета середньої дальності "Орешник", ймовірно, є варіантом РС-26 "Рубеж", стверджує британська розвідка. Її використання проти України, ймовірно, мало стратегічне значення після атак України західними ракетами по Росії. Британські військові вважають, що Росія має лише кілька таких ракет, і вони значно дорожчі за інші типи ракет, що використовуються в атаках.

Президент Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін погрожує використати ракети "Орешник" для загострення ситуації в Україні, аби зірвати зусилля Дональда Трампа щодо завершення війни.

Крім цього, погрози Путіна новими ударами "Орєшніком" можуть призвести до зворотного ефекту і посилити підтримку України з боку партнерів, зокрема Польщі та НАТО. Заяви Росії щодо баз ППО на території Польщі можуть змінити позицію Варшави щодо можливості збивати російські ракети.

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Естонська громадська телерадіомовна компанія (Eesti Rahvusringhääling, ERR) — громадська організація, створена 1 липня 2007 об'єднанням Естонського радіо (Eesti Raadio) та Естонського телебачення (Eesti Televisioon) на правах, передбачених Естонським національним актом про телерадіомовлення. Компанію очолює Марґус Аллікмаа, колишній голова Естонського радіо.

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Естонія балістичні ракети війна Росії та України ракетний удар Ракета Орешник
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