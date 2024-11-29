Війна ніколи не була такою небезпечною: Орбан запанікував через 'Орешнік' Путіна

На думку Віктора Орбана, план мирного треку поки що не відіграється, а ситуація загострюється.

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Орбана схвилював запуск "Орешніка" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін

Яку думку висловив Орбан:

Війна зараз перебуває у своїй найбільш небезпечній фазі

Ефект Трампа поки що у війні не відчувається

Щодо запуску Росією міжконтинентальної балістичної ракети "Орешнік" висловив своє хвилювання угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан.

Своїми думками політик поділився під час інтерв’ю державному радіо, повідомляє Index.

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На думку Орбана, війна в Україні стала небезпечнішою. Окрім цього, ситуацію загалом він теж вважає небезпечною.

"Ми перебуваємо в складній ситуації. Ми ніколи не були так близькі до миру, і війна ніколи не була такою небезпечною", - угорський прем'єр.

Орбан висунув звинувачення на адресу Європарламент у тому, що він нібито хоче посилити інтенсивність війни в Україні.

"Вони сказали, що ми повинні підтримувати українців ще більше перед Трампом. Америка також ухвалила це останніми днями, і, на жаль, ефект Трампа у війні ще не відчувається", - висловився політик.

Що відомо про ракету "Кедр" / Инфографика Главред

Застосування "Орешника" Росією - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, незабаром РФ готується застосувати "Орешник" по Києву. Диктатор Путін цинічно заявив, що у світі немає аналогів цій ракеті і "з'являться вони не скоро".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкрив справжню ціль погроз РФ. За словами очільника держави, до тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисяч, тому "розмахуває своїм "Орешником".

Водночас американські аналітики назвали цілі ворога. За їхніми даними, Кремль має надію, що посилення занепокоєння з приводу запуску ракети "Орєшнік" спонукає Захід зменшити свою підтримку України.

Інші важливі новини:

"Мирний план" Віктора Орбана 2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні. Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми. Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів. "Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр. Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

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