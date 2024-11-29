У британській розвідці назвали кількість ракет 'Орешник' на озброєнні РФ

Удар "Орешником" був задуманий як стратегічне повідомлення після використання Україною західних ракет по Росії.

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Названо кількість ракет РС-26 у РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

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Ракета "Орешник" - варіант ракети РС-26 "Рубеж"

У Росії є тільки кілька ракет "Орешник"

Російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.

Її вперше було випробувано 2011 року, проте вона не надійшла в серійне виробництво і обходиться окупантам набагато дорожче, ніж ракети інших типів, повідомляють у соцмережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

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Використання цієї експериментальної системи проти України було майже напевно задумано як стратегічне повідомлення після використання Україною західних ракет по Росії, зазначають британські військові розвідники.

"У Росії, найімовірніше, є тільки кілька ракет "Орешник", які ще не надійшли в серійне виробництво. Ця ракета, найімовірніше, буде набагато дорожчою, ніж інші ракети, які Росія наразі використовує проти України", - не виключають вони.

/ Инфографика Главред

У розвідці Британії додали, що в лютому 2019 року РФ оголосила про вихід із Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, який забороняв розробку та виробництво ракет великої і середньої дальності, проте розробка "Орешника" "майже напевно відбулася до цього".

/ @DefenceHQ

Раніше Володимир Зеленський розкрив справжню мету погроз РФ. Володимир Путін не хоче завершення війни і намагається перешкодити іншим сторонам закінчити її, заявив президент України.

Як повідомляв Главред, російський удар по "центру ухвалення рішень" у Києві малоймовірний через близьке розташування китайського посольства до Верховної Ради. Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив, що атака в цьому районі може спричинити серйозні міжнародні наслідки, адже посольство вважається територією Китаю.

Нагадаємо, речник МЗС України Георгій Тихий упевнений, що погрози Путіна використати ракету "Орешник" свідчать про його намір продовжувати війну, а Росія деградує до рівня Північної Кореї. Він наголосив на неповазі Кремля до країн, які закликають уникати ескалації, і закликав Китай, Бразилію та інших членів G20 відреагувати на ці погрози.

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Що таке оборонна розвідка Британії? Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

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