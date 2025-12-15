Повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому: що зміниться для українців

Система вже пройшла тестування у 13 регіонах.

В Україні запровадять порайонне оповіщення під час повітряних тривог

Це допоможе скоротити тривалість тривог у громадах

Крім того, підприємства зможуть працювати без простоїв

По всій Україні запровадять новий підхід до оголошення повітряних тривог — порайонне оповіщення. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні. відео дня

За її словами, диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози.

"Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв. На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області", - каже Свириденко.

Прем’єр-міністр зауважила, що новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог.

"Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах. Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській — більш ніж на місяць у деяких громадах. Це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах", - додала вона.

Крім того, Свириденко наголосила, що передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8–15 секунд, що підвищує оперативність реагування.

Загроза нового масованого обстрілу

Варто додати, що дані моніторів свідчать про те, що країна-агресорка Росія розпочинає підготовку до нового масованого ракетного удару по Україні.

Окупанти готують п'ять Ту-95МС, три Ту-160, які ймовірно вилітатимуть з Далекого Сходу, одразу на виконання бойового завдання, п'ять МіГ-31К, три морські носії крилатих ракет "Калібр", а також, ймовірно, удар супроводжуватиметься великою кількістю ударних БпЛА та балістичними ракетами.

Ймовірний напрямок удару - це цілі на заході України. Росіяни хочуть масовано атакувати Україну у найближчі три доби.

