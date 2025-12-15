Рус
Замість сірої зони - оточення: де зараз найкритичніша ситуація на фронті

Анна Ярославська
15 грудня 2025, 13:17оновлено 15 грудня, 15:23
Наразі вирішується питання про виведення українських частин і підрозділів.
Покровськ, Мирноград
Покровськ і Мирноград - у критичній фазі боїв / Колаж: Главред, фото: deepstatemap.live, Главред, ДПСУ

Ви дізнаєтеся:

  • Що зараз відбувається в Покровську та Мирнограді
  • Де найскладніша ситуація

Ситуація в районі Покровська та Мирнограда залишається вкрай складною та фактично критичною. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, коректніше розглядати обстановку не окремо в Покровську, а в усій Покровсько-Мирноградській агломерації, оскільки обидва міста тісно пов'язані між собою з погляду бойових дій та логістичного забезпечення.

"Завдання Сил оборони України, які зараз перебувають на півночі агломерації, зводяться до забезпечення логістики тих наших частин і підрозділів, які діють у Покровську та Мирнограді", - зазначив він.

Водночас через посилений тиск противника з півдня Мирнограда українські підрозділи були змушені відійти на більш північні рубежі - ближче до центру міста.

"Там, де донедавна була сіра зона, зараз фактично оточення. Тож найскладніша ситуація в Мирнограді", - підкреслив експерт.

У зв'язку з цим логістичне забезпечення українських підрозділів здійснюється переважно за допомогою важких дронів та інших обмежених можливостей, які поки що залишаються в Сил оборони.

За словами Романенка, наразі вирішується питання про виведення українських частин і підрозділів із Мирнограда та Покровська з мінімальними втратами.

Найімовірніше, виведення військ відбудеться до нового року.

Пкоровськ та Мирноград на карті
Пкоровськ і Мирноград на карті / deepstatemap.live

Дивіться відео - Генерал Романенко розповів, якими будуть нові цілі РФ після Покровська і що буде з війною у 2026 році:

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Як писав Главред, 8 грудня офіцер відділу комунікації 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Лефтер заявив, що російська окупаційна армія залучила оперативний резерв, щоб захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.

10 грудня військові російської окупаційної армії намагалися колоною прорватися в напрямку села Гришине на півдні Покровська. Коли ворог зупинився в місці перерізаного логістичного шляху - українські дроноводи та артилерія почали методично його ліквідовувати.

13 грудня головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що в районі Покровсько-Мироградської агломерації тривають активні дії українських захисників.

"У самому Покровську за останні кілька тижнів ми змогли повернути під контроль близько 16 кв. км у північній частині міста. Логістика в Мирноград складна, але триває", - заявив головком.

Замість сірої зони - оточення: де зараз найкритичніша ситуація на фронті
Покровськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред

Що робить Покровськ ціллю №1 для Кремля: думка експерта

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що Покровськ і Донбас загалом мають значення для РФ не лише з військового та політичного погляду, а насамперед з економічного.

"Росіянам потрібні тамтешні родовища коксівного вугілля і найбільші в Європі поклади рідкоземельних металів. Зокрема, літій - у районі н.п. Шевченко, коксівне вугілля - поблизу населеного пункту Котліно. На жаль, ці території ми вже втратили", - сказав Снєгирьов інтерв'ю Главреду.

З військової точки зору, Покровськ привабливий для Росії перспективою виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області.

"Якщо російські війська вирвуться на оперативний простір, нам буде складно утримати їх, як свідчать події в Запорізькій області. Тому і ми, і росіяни розуміємо значення Покровська і Слов'янсько-Краматорської агломерації", - сказав Снєгирьов.

Інші новини:

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

