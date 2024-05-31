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Загроза наступу РФ: на північному заході Харківщини в громаді оголосили евакуацію

Андрій Ганчук
31 травня 2024, 17:17
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Війська країни-окупанта Російської Федерації можуть активізуватися на Золочівському напрямку, казав раніше керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Війська РФ, Харківська область
Окупанти можуть піти в наступ між Харківською та Сумською областю / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

Керівництво Харківської області ухвалило рішення про примусову евакуацію певних категорій населення з декількох населених пунктів у Золочівській громаді. На цьому напрямку можливий новий наступ російських окупантів. Про це заявив голова місцевої територіальної громади Віктор Коваленко.

"Учора було ухвалено рішення керівництвом області за моїм поданням, щоб сім'ї з дітьми виїхали примусово з Олександрівки, Тимофіївки та Відродженівського. Не сьогодні-завтра буде розпорядження, тому що я бачу, що є певна небезпека, і беру на себе відповідальність, щоб діти були цілі й живі", - цитує його місцеве видання Зоря-news.

Зокрема, він стверджує, що в Золочівській громаді триває активна робота, пов'язана з можливим наступ російських окупаційних військ.

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"Ми маємо підготуватися до цих дій, проінформувати населення, особливо прикордонних територій. Вчора і сьогодні проведено певні наради старостами. Інформація буде доведена і доводиться головам вуличних комітетів. Як ми бачимо з досвіду наступу на Липці та Вовчанськ, головне завдання ворога - захоплення і створення "сірих зон". Але перед наступом йде масований обстріл артилерією, КАБами територій, які планує захоплювати ворог", - додав керівник територіальної громади.

Також він уточнив, що в цій ситуації залишатися в прикордонних населених пунктах небезпечно. Краще вмовити родичів переїхати на 1-1,5 місяця.

"Сьогодні вже остаточно визначили місця пунктів збору населення для виїзду в безпечні місця. Є три варіанти знаходження наших жителів після евакуації. Перше - це родичі, близькі, знайомі. Друге - це Харків. Визначено місця в гуртожитках з усіма умовами, зокрема й харчуванням. Третій варіант - після евакуації збір населення, яке має бажання виїхати із зони бойових дій до наших побратимів із Львівської області", - наголосив Віктор Коваленко.

Загроза наступу військ Росії на півночі Харківської та Сумської областей - головні новини:

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Росія збирає нове угруповання військ за 90 кілометрів від Харкова - на північно-західному напрямку. Згідно з його припущенням, окупанти готуються до нових наступальних дій.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що війська РФ можуть атакувати у напрямку північного заходу Харківської області або в Сумській області. Ворог, імовірно, здатен розпочати ще один обмежений наступ.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Окупанти Росії можуть організувати в Сумській області таку саму операцію, як і на півночі Харківщини, вважає військовий аналітик Сергій Ауслендер. На його думку, загарбники спробують відгризати невеликі території, щоб відтягувати українські війська або будувати плацдарми для майбутніх наступів.

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Харківська область Сумська область війна Росії та України
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