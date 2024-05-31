Друга фаза наступу: у США розкрили плани РФ у Харківській області

Окупанти агресора Росії планують захопити Вовчанськ і почати другу фазу наступальної операції на півночі Харківської області. Вони можуть піти на ще одну хвилю посилених штурмів. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.
У зведенні ISW йдеться про те, що додаткове перекидання військ до Харківської області вказує на їхні наміри продовжувати маневри, спрямовані на відтягування українських сил із критичних ділянок фронту на сході України і створити так звану буферну зону на півночі Харківщини.
Згідно з оцінками аналітиків, окупанти, вочевидь, стримують багато резервів Північного угруповання і чекають, доки воно становитиме 50-70 тисяч осіб.
Втім, на думку ISW, навіть якщо угруповання Північ досягне своєї заявленої чисельності військ, цих сил все одно не вистачить для операції з окупації Харкова.
Що відомо про місто Вовчанськ?
Вовчанськ - місто у Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував та вбивав місцевих жителів.
В ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ зайшли у Вовчанськ 13 вересня 2022 року. З того часу російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різного виду озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.
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"Щодо Золочівського напрямку. Так, у нас є певні занепокоєння. Ворог може активізувати в тому напрямку свої дії. Стежимо за його поведінкою. Готові вживати будь-яких заходів, зокрема щодо евакуації населення", - зазначив чиновник.
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