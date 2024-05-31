Друга фаза наступу: у США розкрили плани РФ у Харківській області

Російські окупанти притримують резерви, поки чисельність військ угруповання Північ не сягнула цифри в 50-70 тисяч осіб, пишуть американські аналітики.

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В окупантів Росії немає сил для окупації Харкова - ISW / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Окупанти агресора Росії планують захопити Вовчанськ і почати другу фазу наступальної операції на півночі Харківської області. Вони можуть піти на ще одну хвилю посилених штурмів. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що додаткове перекидання військ до Харківської області вказує на їхні наміри продовжувати маневри, спрямовані на відтягування українських сил із критичних ділянок фронту на сході України і створити так звану буферну зону на півночі Харківщини.

Згідно з оцінками аналітиків, окупанти, вочевидь, стримують багато резервів Північного угруповання і чекають, доки воно становитиме 50-70 тисяч осіб.

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Втім, на думку ISW, навіть якщо угруповання Північ досягне своєї заявленої чисельності військ, цих сил все одно не вистачить для операції з окупації Харкова.

Що відомо про місто Вовчанськ? Вовчанськ - місто у Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував та вбивав місцевих жителів. В ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ зайшли у Вовчанськ 13 вересня 2022 року. З того часу російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різного виду озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.

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