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Друга фаза наступу: у США розкрили плани РФ у Харківській області

Андрій Ганчук
31 травня 2024, 10:01
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Російські окупанти притримують резерви, поки чисельність військ угруповання Північ не сягнула цифри в 50-70 тисяч осіб, пишуть американські аналітики.
Війська РФ, Харківська область
В окупантів Росії немає сил для окупації Харкова - ISW / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Окупанти агресора Росії планують захопити Вовчанськ і почати другу фазу наступальної операції на півночі Харківської області. Вони можуть піти на ще одну хвилю посилених штурмів. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що додаткове перекидання військ до Харківської області вказує на їхні наміри продовжувати маневри, спрямовані на відтягування українських сил із критичних ділянок фронту на сході України і створити так звану буферну зону на півночі Харківщини.

Згідно з оцінками аналітиків, окупанти, вочевидь, стримують багато резервів Північного угруповання і чекають, доки воно становитиме 50-70 тисяч осіб.

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Втім, на думку ISW, навіть якщо угруповання Північ досягне своєї заявленої чисельності військ, цих сил все одно не вистачить для операції з окупації Харкова.

Що відомо про місто Вовчанськ?

Вовчанськ - місто у Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував та вбивав місцевих жителів.

В ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ зайшли у Вовчанськ 13 вересня 2022 року. З того часу російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різного виду озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.

Наступ РФ на півночі Харківської області - головні новини за темою:

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов 29 травня повідомив, що є стурбованість щодо ситуації на Золочівському напрямку. Триває спостереження за діями ворога.

"Щодо Золочівського напрямку. Так, у нас є певні занепокоєння. Ворог може активізувати в тому напрямку свої дії. Стежимо за його поведінкою. Готові вживати будь-яких заходів, зокрема щодо евакуації населення", - зазначив чиновник.

Війська РФ нарощують своє угруповання на півночі Харківської області, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Росіяни посилюються на двох напрямках: Стрілече-Липці та в бік Вовчанська. Наразі ворог не має сил і засобів для прориву української оборони.

Бійці сил оборони України в Харківській області частково перерізали логістику росіян у прикордонні, сказав речник угруповання Хортиця Назар Волошин. За його словами, ситуація в регіоні складна, але загарбникам дають відсіч.

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ЗСУ Харківська область війська Росії війна Росії та України
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