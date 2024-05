РФ стягує сили на кордоні для наступу: в ISW розкрили небезпеку для двох областей

Росіяни концентрують свої війська на кордоні з Харківською та Сумською областями. Хоча кількість контингенту РФ є обмеженою, така чисельність може змусити Україну перекинути та розтягнути свої сили вздовж державного кордону. Про це йдеться у звіті ISW.

За даними аналітиків, російські війська зусереджують в районі Грайворон-Борисівка-Пролетарський на заході Бєлгородської області. Супутникові знімки показують, що в останні тижні росіяни розширили свою діяльність на базах і складах у населених пунктах цього району. Проте точний розмір сил окупантів залишається невідомим.

Цей район дозволяє російським військамяє окупантам розпочати наступальні операції на південь у напрямку Золочева та Богодухова, двох українських міст, розташованих на північний захід від Харкова, на відстані до 25 кілометрів від міжнародного кордону. Крім того, росіяни можуть наступати на захід вздовж траси Р-45, що з'єднує Богодухів з Сумами.

Аналітики ISW припускають, що війська РФ могли б вести наступ в одному або обох напрямках одночасно. Такі дії змусять Україну розтягнути сили на більшій ділянці кордону в Харківській та Сумській областях.

Водночас РФ зосереджує обмежені війська в Курській і Брянській областях поблизу кордону з Сумською областю. В ISW вважають, що навіть обмежена концентрація військ у цих районах може змусити Україну стягнути та закріпити сили на міжнародному кордоні.

Російські збройні сили наразі доводять Північне угруповання військ до запланованої чисельності та, ймовірно, розпочнуть обмежений наступ на напрямку Суми-Харків, доки угруповання не досягне повної чисельності.

Проте, навіть досягнувши верхньої межі чисельності, Північне угруповання військ окупантів не матиме достатньої сили, щоб оточити або захопити Харків чи Суми, запевняють в Інституті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.