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ЗСУ готують масштабний контрнаступ у Харківській області: у Bloomberg розкрили деталі

Юлія Закрепа
25 травня 2024, 10:59
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Росія накопичує війська вздовж кордону в Сумській області, ЗСУ посилили оборону на тому напрямку.
ЗСУ готують масштабний контрнаступ у Харківській області: у Bloomberg розкрили деталі
ЗСУ готуються до контрнаступу / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 38 окрема бригада морської піхоти

Збройні сили України готуються до контрнаступальних дій, щоб відтіснити російські війська, які захопили територію на північному сході Харківської області.

Видання Bloomberg наводить слова представника Генерального штабу ЗСУ полковника Ігоря Прохоренка, який заявив, що Росія накопичує війська вздовж кордону в Сумській області. За його словами, оборону там посилили, військові не допустять "прорахунків", які дозволили росіянам вдертися до Харківщини на початку цього місяця.

За два тижні після того, як російські війська перетнули кордон і відкрили новий фронт у Харківській області, просування окупантів зупинилося у місті Вовчанськ, менш ніж за 10 кілометрів на південь від кордону, і в Липцях на південний захід. Новий фронт Кремля змусив Київ перекинути солдатів на північний схід країни, виснажуючи резерви, оскільки Москва посилила атаки на сході, йдеться у матеріалі Bloomberg.

відео дня

Російське вторгнення на півночі сталося після кількох місяців посилених бомбардувань другого за величиною міста України. Картографічний сервіс DeepState не зафіксував значного просування кремлівських військ в рамках наступу на Харківщину від понеділка. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, російське військове командування відправляє резерви для підтримки місцевого наступу, але безрезультатно.

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Cитуація на фронті: що відбувається

Нагадаємо, що ЗСУ відбили частину територій у Харківській області та досягли просування. Сили оборони України провели контратаку поблизу Липців і відбили крайні території на північ від Харкова, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Молодший сержант ЗСУ заявив, що українські військові вийшли з Кринок на Херсонщині. Наші захисники хоч і вийшли з Кринок, але просунулись в іншому місці і закріпились на більш укріплених позиціях на лівому березі Херсонщини, пояснив командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

ЗСУ знищили на фронті унікальну техніку РФ. Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що На фронті українські військові знищили рідкісний російський дволанковий гусеничний снігоболотохід ГАЗ-3344-20 "Алеут". Цю техніку виробляли в обмеженій кількості на Заволзькому заводі.

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