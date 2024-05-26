Війська Путіна провалюються в Харківській області: у Британії розкрили деталі

Фронт на півночі Харківщини стабілізовано, війська РФ найближчим часом можуть досягти хіба що обмежених успіхів, сказали у розвідці Британії.

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Війська РФ не виконали "завдання" Путіна на Харківщині - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, DeepState

Російські окупанти на півночі Харківської області не змогли виконати "завдання" Володимира Путіна зі створення так званої буферної зони. Їм не вдається просунутися ані в напрямку Липців, ані в районі Вовчанська. Загарбники можуть добитися лише обмежених "успіхів", фронт стабілізовано. Про це заявили в розвідці Міноборони Великої Британії.

У зведенні британської розвідки йдеться про те, що окупанти безуспішно наступають як у районі Липців, так і у Вовчанську, який контролюють ЗСУ.

"Російські окупанти захопили село Бугруватка поблизу Вовчанська і намагаються встановити фізичний контроль над розташованою неподалік переправою через річку Сіверський Донець, тим самим погрожуючи флангу і тилу українських сил, що обороняють Вовчанськ", - вказали аналітики. відео дня

Що відомо про місто Вовчанськ? Вовчанськ - місто у Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував та вбивав місцевих жителів. В ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ зайшли у Вовчанськ 13 вересня 2022 року. З того часу російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різного виду озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.

Також у повідомленні розвідки Британії підкреслюється, що фронт на півночі Харківщини стабілізовано, а ЗСУ розмили російський окупаційний контроль над територіями. Найближчими днями на ворога чекає хіба що обмежений успіх, оскільки початковий атакувальний імпульс українські війська вже стримали.

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