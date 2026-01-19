Загроза масового обстрілу: Зеленський попередив про новий удар РФ

Головне:
- РФ готова до чергової масштабної атаки
- Українцям важливо зберігати підвищену пильність
Російські війська вже завершили підготовку до чергової масштабної атаки, тому жителям України слід з особливою серйозністю ставитися до кожного сигналу повітряної тривоги.
Як заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, найближчим часом важливо зберігати підвищену пильність.
За його словами, Росія готова завдати потужного удару і лише вичікує відповідний момент. Зеленський закликав громадян не ігнорувати попередження про небезпеку, а регіональні влади — бути в повній готовності діяти максимально швидко і надавати необхідну допомогу населенню.
Дивіться відео — звернення Володимира Зеленського:
Експерт про цілі ударів РФ: важливе
На думку експерта Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, удари Росії по підстанціях і ключових лініях електропередачі серйозно порушують роботу української енергосистеми і ускладнюють переміщення електроенергії між регіонами. У таких умовах, підкреслив він, тимчасові відключення світла стають вимушеним заходом для підтримки стабільності мережі.
Раніше повідомлялося про те, що армія країни-терориста Росії завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Кількість постраждалих зросла.
Як повідомляв Главред, країна-агресор РФ атакувала Україну дронами і ракетами. У ряді регіонів прогриміли вибухи. У повітрі фіксували велику кількість БПЛА.
Під ударами ворога - об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини і житло мирних людей. У Білоцерківському районі в результаті ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.
Про персону: Геннадій Рябцев
Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.
