Загроза масового обстрілу: Зеленський попередив про новий удар РФ

Росія готова завдати потужного удару і лише вичікує відповідний момент, попередив президент.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-massirovannogo-obstrela-zelenskiy-predupredil-o-novom-udare-rf-10733693.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський попередив про загрозу масового удару РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

РФ готова до чергової масштабної атаки

Українцям важливо зберігати підвищену пильність

Російські війська вже завершили підготовку до чергової масштабної атаки, тому жителям України слід з особливою серйозністю ставитися до кожного сигналу повітряної тривоги.

Як заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, найближчим часом важливо зберігати підвищену пильність.

відео дня

За його словами, Росія готова завдати потужного удару і лише вичікує відповідний момент. Зеленський закликав громадян не ігнорувати попередження про небезпеку, а регіональні влади — бути в повній готовності діяти максимально швидко і надавати необхідну допомогу населенню.

Дивіться відео — звернення Володимира Зеленського:

/ Скріншот

Експерт про цілі ударів РФ: важливе

На думку експерта Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, удари Росії по підстанціях і ключових лініях електропередачі серйозно порушують роботу української енергосистеми і ускладнюють переміщення електроенергії між регіонами. У таких умовах, підкреслив він, тимчасові відключення світла стають вимушеним заходом для підтримки стабільності мережі.

/ Главреда

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія країни-терориста Росії завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Кількість постраждалих зросла.

Як повідомляв Главред, країна-агресор РФ атакувала Україну дронами і ракетами. У ряді регіонів прогриміли вибухи. У повітрі фіксували велику кількість БПЛА.

Під ударами ворога - об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини і житло мирних людей. У Білоцерківському районі в результаті ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.

Читайте також:

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред