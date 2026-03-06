Рус
Синоптики б'ють на сполох, річки виходять з берегів: які області України під загрозою

Анна Ярославська
6 березня 2026, 09:52
У деяких регіонах вода підніметься до 70 см.
Повінь, погода
Синоптики попередили про підняття рівня води в річках / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • 5–8 березня очікується підйом рівня води на річках України
  • Оголошено перший рівень небезпеки

Синоптики попередили українців про ризик масштабних підтоплень. Через весняну повінь 5-8 березня на річках України очікується підйом рівнів води.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях на Південному Бузі та його притоках вода підніметься на 0,1-0,4 метра з можливим виходом на заплаву. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

відео дня

На річках Кодима, Мертвовид, у Миколаївській області, на річці Інгул у місті Кропивницький та на річці Тилигул біля поста Березовка в Одеській області буде утримуватися вода на заплавах з частковим обтопленням житлових будинків окремих прируслових вулиць. Оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.

6-8 березня на Волині біля села Літовеж очікується зростання рівня Західного Бугу на 0,2-0,7 метра. Можливий початковий вихід води на заплаву. Тут також оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.

У ряді регіонів оголошено перший рівень небезпеки
У низці регіонів оголошено перший рівень небезпеки / facebook.com/UkrHMC
Синоптики б'ють на сполох, річки виходять з берегів: які області України під загрозою
facebook.com/UkrHMC

Яка буде погода в Україні 6 березня

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, в Україні поширюватиметься поле високого тиску із Західної Європи, тому істотних опадів не очікується.

Вдень на сході та південному сході можливий невеликий мокрий сніг з дощем через проходження атмосферного фронту.

Вночі температура коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу (в Карпатах до -8 градусів морозу). Вдень температура повітря підніметься до +6 градусів тепла. Найтепліше буде в західних регіонах та на півдні Одеської області, де стовпчики термометрів піднімуться до +11 градусів вище нуля.

Погода в Україні 6 березня 2026 року
Погода в Україні 6 березня 2026 / facebook.com/UkrHMC

Синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт прогнозує, що 6 березня по території України пошириться поле зниженого атмосферного тиску.

"Уже в п'ятницю, 6 березня, поле зниженого атмосферного тиску пошириться на територію України. Тому місцями очікуємо невеликий мокрий сніг вдень з дощем. І лише на заході країни буде погода без опадів", — розповів метеоролог.

Погода в Києві сьогодні

6 березня в столиці та області очікується хмарна погода без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі на дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця.

Температура по області вночі від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу, вдень від +1 до +6 градусів тепла.

За даними порталу Sinoptik, 6 березня з самого ранку до вечора в Києві небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачається.

Температура повітря вночі становитиме від +1 до +2 градусів тепла, вдень — від +4 до +5 градусів тепла.

Погода в Києві на тиждень
Погода в Києві на тиждень / Скріншот sinoptik.ua

Яка буде погода в Україні в березні 2026

Погода в Україні в березні 2026 року відповідатиме нормі. Лише в декількох областях буде тепліше, ніж зазвичай. Детальний прогноз погоди на місяць озвучив Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, у перший місяць весни температура повітря і кількість опадів у більшості областей України відповідатимуть нормі. Середня місячна температура очікується в межах норми — 1-7° тепла. Лише на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях температура повітря буде на 1,5-2,5° вище норми.

Місячна кількість опадів очікується від 30 до 53 мм. У гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей місцями 60-98 мм — це також в межах норми (80-100%).

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

