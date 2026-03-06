"Починаються сумніви": Олена Кравець розповіла про хворобу

Кравець поділилася, як справляється з незручною ситуацією.

Близько восьми років українська ведуча і акторка Олена Кравець страждає від кропив'янки - захворювання шкіри, яке проявляється у вигляді сверблячих пухирів і почервоніння. Зараз артистка тримає ситуацію під контролем, хоч і не знає напевно причини її виникнення.

Одним із ймовірних факторів виникнення нападів кропив'янки Кравець вважає свій психологічний стан - коливання нерідко викликають загострення. Цей момент Олена вчиться регулювати.

"Є одне припущення – тиск. Будь-який: тиск на долоні на тренуванні, психологічний, тиск зовнішній. Певний вид тиску, який я, умовно кажучи, проковтую, а потім розумію: "Навіщо? Ти ж могла сказати "ні". Тільки починаються сумніви, небажання зустрітися зі своєю правдою, іноді дуже незручною, – от там усе починається… Такий внутрішній конфлікт. Коли я розслаблена, можу спланувати більш-менш, коли всередині відчуття, що все ок – не в сенсі, я все контролюю, а все так складається, що можна жити – вона (кропив'янка – прим. редактора) йде", – поділилася акторка в бесіді з Машею Єфросиніною.

Про персону: Олена Кравець Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд Вищої ліги КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року —ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

