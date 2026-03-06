Рус
Країну накриває потужна магнітна буря: відома дата піку шторму

Анна Косик
6 березня 2026, 09:07
Активність Сонця цього разу не буде довготривалою.
Країну накриває потужна магнітна буря: відома дата піку шторму
Прогноз магнітних бур в Україні / Фото: згенероване ШІ (chatgpt)

Ви дізнаєтесь:

  • На якому рівні буде сонячна активність сьогодні
  • Коли люди можуть відчути погіршення самопочуття через магнітну бурю

Швидкість сонячного вітру підвищилася і нова магнітна буря вже наближається до Землі. Завтра, 7 березня, українці можуть відчути вплив корональної діри. Про це повідомила Британська геологічна служба.

За її даними, сьогодні обстановка залишиться спокійною, а в суботу очікується магнітна буря рівня G-1. Однак геомагнітна активність триватиме недовго. Вчені прогнозують, що швидкість сонячного вітру почне поступово знижуватися 8 березня.

відео дня
магнитная буря 7 марта
Прогноз магнітних бур 6-8 березня / фото: скріншот

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 4,7, що відповідає жовтому рівню, тобто середнім магнітним коливанням. Але при цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, високий. Сонячний спалах відповідає жовтому рівню В9.

магнитная буря 7 марта
Магнітна буря 7 березня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця.

Серед поширених симптомів також:

  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

  • Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;
  • Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходити пішки;
  • Регулярно провітрювати кімнату.

Більше новин:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур




09:07Синоптик
Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії

09:00Інтерв'ю
Чому різко виріс курс долара в Україні: Новак пояснив причини

Чому різко виріс курс долара в Україні: Новак пояснив причини

08:50Погляди


