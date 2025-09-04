Загроза блекауту і віялових відключень: прогноз масованих ударів РФ по Україні

Об'єкти нафтопереробки відновити без західного обладнання РФ не може, впевнений Тарас Загородній.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-blekauta-i-veernyh-otklyucheniy-prognoz-massirovannyh-udarov-rf-po-ukraine-10695149.html Посилання скопійоване

По РФ завдають масованих ударів / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головна із заяв Загороднього:

Якби Росія могла занурити Україну в блекаут, вона б давно вже це зробила

Об'єкти нафтопереробки відновити без західного обладнання РФ не може

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував масовані удари по об'єктах нафтогазового комплексу країни-агресора РФ і ймовірну реакцію Москви.

"Росія намагається нам нав'язати ідею про те, що вона відповість на наші удари по її нафтопереробній інфраструктурі. Але все з точністю до навпаки: це ми відповідаємо і захищаємося", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

На думку експерта, якби Росія могла занурити Україну в блекаут, вона б давно вже це зробила.

"Але, на відміну від нас, Росія або зовсім не може відновити якісь уражені об'єкти, або не може зробити цього швидко. Так, наприклад, об'єкти нафтопереробки відновити без західного обладнання РФ не може, наприклад, ректифікаційні колони НПЗ - таку колону і в мирний час потрібно відновлювати десь рік, а під час війни та в умовах санкцій це взагалі неможливо. А в України є можливості відновлювати енергетику, зокрема за допомогою наших західних партнерів", - додав Загородній.

/ Главред

Удари вглиб РФ - думка експерта

Журналіст і блогер Олексій Копитько зазначає, що Служба безпеки України продовжує системну та ефективну роботу з нанесення ударів по підприємствах російського оборонно-промислового комплексу, тим самим знижуючи потенціал Росії для ракетних і дронових атак по українській території.

За його словами, в російському ВПК є вразливі місця, особливо з урахуванням залежності від імпорту. Навіть поодинокі удари по критичних об'єктах можуть завдати серйозної шкоди, порушуючи виробничі ланцюжки. А в поєднанні з діями проти стратегічної авіації РФ, такі атаки справляють реальний вплив на динаміку військового протистояння.

"Успішні удари вглиб російської території не тільки послаблюють ворога, а й посилюють наші позиції в міжнародній політиці, додаючи аргументів тим партнерам, чиї інтереси збігаються з українськими. А це сьогодні особливо важливо", - підкреслив Копитько.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакували дрони, спалахнули пожежі в районі НПЗ. Ударними БПЛА було уражено електричну підстанцію 330 кВ "Кропоткін".

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред