РФ атакували дрони: спалахнули пожежі в районі НПЗ та електростанції

Анна Ярославська
1 вересня 2025, 06:45
Ударними БПЛА було уражено електричну підстанцію 330 кВ "Кропоткін". Частина росіян сидить без світла.
Дрони атакували Краснодарський край
Дрони атакували Краснодарський край / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

  • У Кропоткіні Краснодарського краю пролунали вибухи
  • У районі залізниці спалахнула пожежа
  • У частини жителів зникло світло

У ніч на 1 вересня в Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи. Спочатку в Ільському Краснодарського краю після атаки БПЛА виникла пожежа в районі НПЗ, а потім дрони вразили електричну підстанцію "Кропоткін". У частини місцевих жителів зникло світло.

"У смт Ільський у двох будинках вибило вікна, також в одному з них пошкоджено паркан. За третьою адресою від падіння частин безпілотника спалахнула трава. Постраждалих немає, на місцях працюють спеціальні та екстрені служби", - ідеться в повідомленні оперштабу регіону.

Зазначимо, у селищі розташований Ільський НПЗ, який раніше вже неодноразово атакували українські дрони.

Як пише Telegram-канал Astra, після атаки БПЛА в Кропоткіні загорілася електропідстанція 330 кВ "Кропоткін" в районі залізниці.

Пізніше в Оперштабі Краснодарського краю повідомили, що в промзоні Кропоткіна через падіння уламків БПЛА сталася пожежа на трансформаторній підстанції. За попередньою інформацією постраждалих немає. Пожежу вже загасили.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео - Краснодарський край РФ:

Атаки дронів у РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 19 серпня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Лукойлу" у Волгограді. Цей НПЗ уже щонайменше двічі потрапляв під удар дронів.

15 серпня, в Сизрані Самарської області РФ прогриміли вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку дронів по НПЗ.

У ніч на 14 серпня безпілотники атакували російське місто Волгоград. Під час нальоту на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" прогриміли вибухи. Спалахнули пожежі.

У ніч на 12 серпня в російському Ставрополі прогриміли вибухи - місто атакували дрони. Місцеві жителі заявили про "прильоти" на заводах "Монокристал" і "Нептун". На місці падіння безпілотників спалахнули пожежі.

Уранці 11 серпня невідомі дрони атакували місто Арзамас Нижегородської області РФ. Один із "прильотів", імовірно, був по Арзамаському приладобудівному заводу (АПЗ).

Гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 вересня: Овнів підведе здоров'я, Дівам - стрес

Гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 вересня: Овнів підведе здоров'я, Дівам - стрес

Китай та Росія готують "об'єднання", Путін вже в Пекіні - що зміниться для України

Китай та Росія готують "об'єднання", Путін вже в Пекіні - що зміниться для України

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня: Дівам - скандал, Водоліям - велика покупка

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня: Дівам - скандал, Водоліям - велика покупка

Китайський гороскоп на завтра 1 вересня: Тиграм - роздратування, Зміям - брехня

Китайський гороскоп на завтра 1 вересня: Тиграм - роздратування, Зміям - брехня

Гороскоп Таро на вересень 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - перешкоди

Гороскоп Таро на вересень 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - перешкоди

Татів малюк: чим Віталій Козловський із сином займаються у вільний час

