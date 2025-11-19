З-під завалів дістали тіла дітей: моторошні подробиці з Тернополя

Кількість загиблих у Тернополі зросла до 25-ти.

У Тернополі зросла кількість загиблих / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

РФ вдарила ракетами та дронами по Тернополю

Унаслідок атаки загинуло щонайменше 25 людей

Серед загиблих є троє дітей

У Тернополі триває пошуково-рятувальна операція на місцях ударів ворожими ракетами та дронами. Кількість загиблих унаслідок обстрілу зросла до 25-ти. Серед загиблих є троє дітей. Про це повідомляє ДСНС.

Унаслідок атаки кількість постраждалих зросла до 73-х, серед них 15 - діти.

"Біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів ДСНС із різних регіонів України, які вже надали допомогу 150 людям. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучено понад 160 рятувальників, зокрема верхолази, кінологи, спецпідрозділ "Дельта" та близько 45 одиниць техніки ДСНС, зокрема роботизовані системи. Сапери обстежили територію", - йдеться в повідомленні.

Біля зруйнованого будинку чекають рідні тих, чиї тіла шукають під завалами. Оксана годинами стоїть під зруйнованим будинком в очікуванні свого молодого сина. Хлопцеві було лише 20 років. Наразі невідомо, живий він чи ні. Син Оксани жив на дев'ятому поверсі зруйнованого ракетою будинку.

"Не можуть дістатися до нього. Нічого не кажуть, нічого не знаю. Сподіваюся, що Бог дасть йому сили і терпіння", - каже Оксана зі сльозами на очах.

Дивіться відео з місця удару по Тернополю:

Удари РФ по Тернополю / фото: скріншот

Комбінована ракетно-дронова атака РФ 19 листопада - що відомо

У ніч на 19 листопада та вранці в середу країна-агресор Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Армія РФ великою кількістю дронів атакувала переважно західні регіони України. Також окупанти застосували понад 24 крилаті ракети морського та повітряного базування за напрямками Бурштин, Тернопіль, Львів, Дніпро та окремі територіальні громади на заході.

Унаслідок ворожого удару відомо про десятки постраждалих, ще дев'ятеро людей загинули. Володимир Зеленський повідомив, що наразі в багатьох регіонах триває ліквідація наслідків російської атаки. Ворог запустив понад 470 ударних дронів і 48 ракет різного типу.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що росіяни вдарили по місту ракетами та "шахедами". У Мережі з'явилися фото зруйнованого будинку, у який загарбники влучили ракетою.

