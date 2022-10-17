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Удар дронів по житловій багатоповерхівці в Києві: з-під завалів витягли тіло загиблої жінки

17 жовтня 2022, 11:50

Ще одна людина перебуває під завалами, повідомив мер Києва Віталій Кличко. За даними ОП, зі зруйнованого будинку в Києві врятували літню жінку.

Вибух у Києві
Вибух у Києві прогримів вранці 17 жовтня / Фото Telegram

З-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва, в якому стався вибух внаслідок ранкової атаки дронами-камікадзе, витягли тіло загиблої жінки. Ще одна людина перебуває під завалами. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають. Троє постраждалих госпіталізовані.

Раніше Кличко повідомив, що під завалами будинку знаходяться щонайменше двоє людей. З будинку вже вдалося врятувати 18 людей.

За словами Кличка, 28 дронів вранці летіли у бік Києва. Більшість із них були збиті. У Києві пролунали лише 5 вибухів.

В Офісі президента повідомили, що зі зруйнованого будинку в Києві врятували літню жінку.

"Пані Анна - врятована! Дістали з третього поверху пошкодженого будинку!",- повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Врятована жінка після вибуху в Києві
Врятована жінка після вибуху в Києві / Фото ОП

Видання Страна також повідомило, що з-під завалів будинку на Жилянській в Києві дістали живу бабусю. Її транспортують до лікарні.

Удар дронів по житловій багатоповерхівці в Києві: з-під завалів витягли тіло загиблої жінки

Крім того, врятували кота з-під завалів будинку в Шевченківському районі.

Удар дронів по житловій багатоповерхівці в Києві: з-під завалів витягли тіло загиблої жінки
Фото t.me/vitaliy_klitschko

Атака дронів на Київ 17 Жовтня

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що чотири вибухи прогриміли в Шевченківському районі міста. Спалахнула пожежа.

Президент України відреагував на атаку дронів та розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі.

"Всю ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є попадання в житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас зламати не вдасться. На На окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога", - написав Володимир Зеленський.

Він також поділився моторошними кадрами з центру столиці, на яких видно, як горить будинок після "прильоту".

удар по Києву, житловий будинок
Удар по житловому будинку в Києві - наслідки вибуху / скріншот

Також в Мережі з'явилося відео з нагрудної камери поліцейського, яка зафіксувала момент влучання дрона в житловий будинок.

Удар дронів по житловій багатоповерхівці в Києві: з-під завалів витягли тіло загиблої жінки

Інші новини:

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