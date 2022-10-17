"Буде завалювати фронт трупами": Путін збрехав про завершення мобілізації в РФ - ЗМІ

Володимир Путін не збирається згортати мобілізацію в РФ/ Фото Reuters, Telegram

Президент Росії Володимир Путін збрехав щодо того, що мобілізація в Росії буде завершена найближчим часом. Після повернення з Казахстану жодних розпоряджень він не давав і ніяких змін в мобілізаційні плани не вносив. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР.

За даними каналу, російський диктатор хоче мобілізувати до 1 листопада 500 тисяч осіб.

"Путін збрехав, як про завершення "часткової" мобілізації впродовж найближчих двох тижнів, так само як збрехав, назвавши кількість мобілізованих, і про плани призвати 300 тисяч всього. До 1 листопада Путін вимагає від Міністерства оборони 500 тисяч мобілізованих, а на 15 жовтня Міністерство оборони відзвітувало перед президентом про понад 400 тисяч вже призваних, починаючи з 21 вересня", - йдеться в повідомленні.

Генерал СВР зазначає, що 1 листопада мобілізація не закінчиться, її терміни не прописані та не обговорювалися на жодній з нарад президента, присвячених цій темі.

"Є особисте розпорядження Путіна - один мільйон осіб мобілізувати до 1 березня 2023 року, виходячи з цього розпорядження і прописані плани мобілізації та квоти по суб'єктах РФ. При цьому Путін з представниками керівництва Міністерства оборони окремо обумовлювали можливість збільшити кількість мобілізованих, якщо буде необхідність. Після 1 березня 2023 року мобілізація теж не закінчиться, а триватиме", - зазначають на каналі.

При цьому наголошується, що кількість втрат кремлівського диктатора особливо не хвилюють, для нього головне - не програти.

"Виграшем Путін хоче бачити, після закінчення бойових дій, зафіксовані територіальні придбання станом на 21 вересня цього року, до цього моменту президент буде завалювати фронт трупами. Неспроможність бажань Путіна отримати подібну "перемогу" розуміють всі без винятку в Генштабі і Міністерстві оборони, але продовжують виконувати волю верховного головнокомандувача. На сьогоднішній день, виходячи з доповідей президенту, втрати серед мобілізованих (включаючи зниклих безвісти) не менше 1900 осіб", - йдеться в повідомленні.

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються мобілізувати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

14 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії повинна завершитися упродовж двох тижнів.

"Вже 222 тисячі чоловіків мобілізовано з 300 тисяч. Думаю, що протягом приблизно двох тижнів всі мобілізаційні заходи будуть завершені", - заявив Путін.

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