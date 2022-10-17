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Під завалами чутно голоси людей: з'явилися кадри з місця попадання "шахіда" по будинку в Києві

17 жовтня 2022, 10:26

У будинку стався вибух після удару дроном. Врятувати вдалося вже 18 осіб.

удар по Києву, житловий будинок
РФ вдарила "Шахідом" по житловому будинку в Києві / колаж скріншот

Росія тероризує українців і використовує для цього іранські ударні дрони. Під час атаки Києва один з таких "шахідів" потрапив у житловий будинок у Шевченківському районі столиці, після чого стався вибух. Під завалами знаходяться люди. Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

Під завалами знаходяться як мінімум двоє людей. Поки невідомо, чи є загиблі в результаті атаки.

З будинку вже вдалося врятувати 18 людей.

"Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів. Чи є загиблі - уточнюємо інформацію", - написав Віталій Кличко.

удар по Києву, житловий будинок
РФ вдарила "шахідом" по житловому будинку в Києві / скріншот

На місце події також прибув радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він показав кадри зруйнованого будинку. Повідомляється, що з-під завалів чути голоси людей.

"Ось ви бачите, які цілі вибирає Путін для своїх ударних дронів, які йому люб'язно запропонували терористи з Ірану. Це житлові будинки в центрі Києва", - сказав Геращенко.

удар по Києву, житловий будинок
РФ вдарила "шахідом" по житловому будинку в Києві / скріншот

Президент України відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою ні вдень, ні вночі.

"Всю ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є попадання в житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас зламати не вдасться. Окупантів чекає тільки справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога", - написав Володимир Зеленський.

Він також поділився моторошними кадрами з центру столиці, на яких видно, як горить будинок після "прильоту".

удар по Києву, житловий будинок
РФ вдарила "Шахідом" по житловому будинку в Києві / скріншот

Як повідомляв Главред, близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що вибухи прогриміли в Шевченківському районі міста. Спалахнула пожежа. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, тиждень тому - 10 жовтня - російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Лише до обіду було випущено 83 ракети, 43 з них були збиті.

Внаслідок обстрілу сталося влучення по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях та Києві. За попередніми даними, загинули 19 осіб, ще 105 були травмовані.

Інші новини:

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