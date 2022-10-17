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Повторний напад на Україну з боку Білорусі буде: офіцер ЗСУ назвав умову

17 жовтня 2022, 11:08

Коли ЗСУ почнуть звільняти великі міста, наприклад Херсон, окупанти спробують напасти з боку Білорусі, щоб розтягнути тили української армії.

Російсько-білоруські навчання
Повторний наступ з Білорусі буде, впевнений офіцер ЗСУ / Фото Reuters

Повторний наступ росіян з території Білорусі є цілком реальним. Він може статися, коли війська РФ будуть істотно програвати Збройним силам України. Про це заявив офіцер ЗСУ Ігор Лапін.

"Я переконаний, що буде повторний наступ з Білорусі. Щойно наші війська будуть звільняти великі міста, наприклад Херсон, це обов'язково станеться. Це ж стосується і Луганської та Донецької областей. Це потрібно росіянам, щоб відвернути увагу наших сил і розтягнути тили української армії", - сказав Лапін в ефірі телеканалу Еспресо.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін розуміє, що програє цю війну, і у нього залишився один аргумент – ядерна зброя.

Крім того, офіцер ЗСУ висловився про мобілізацію в РФ. Він переконаний, що попри заяви Кремля мобілізація в РФ буде продовжуватися.

"Путін сказав, що припиняє мобілізацію. Однак він бреше. Він завжди це робить. Мобілізація в РФ буде продовжуватися. Питання тільки в тому, як вона буде проходити. Чим годуватимуть і у що одягати мобілізованих. Також таку кількість мобілізованих потрібно десь розмістити, а їхня дислокація — законні цілі для України", — пояснив Лапін.

Ризик вторгнення Білорусі в Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ в Білорусі. За його словами, Білорусь починає задіяти російське угруповання. Лукашенко також звинуватив Україну нібито у "відкритті фронту проти Білорусі".

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко запровадив у країні режим так званої контртерористичної операції через те, що сусідні держави нібито готують провокації.

Також білоруські ЗМІ пишуть, що Лукашенко ухвалив рішення про проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин. Дані заходи відбуватимться під виглядом перевірки боєздатності.

Раніше Лукашенко говорив, що Мінськ підтримує Москву у війні проти України. За його словами, Білоруська Республіка нібито вірить в "демілітаризацію" Києва і побоюється нібито розміщення НАТО ядерної зброї на території Української держави.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що найближчим часом вторгнення Білорусі в Україну не буде. За його словами, Білоруська армія не готова до нападу.

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