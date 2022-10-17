Маріуполь, Енергодар і Крим: в ISW назвали стратегічні точки, які ЗСУ повинні звільнити

ЗСУ мають звільнити найближчим часом низку територій / Колаж фото УНІАН

Україна має повернути певні захоплені росіянами території, щоб забезпечити собі довгострокову безпеку і економічну життєздатність. Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW).

Кремль хоче закріпити свої "досягнення" на вигідних для себе позиціях, щоб потім спробувати заморозити конфлікт. Це дасть йому час підготуватися до чергового нападу на Україну.

Для того щоб цього не допустити, ЗСУ необхідно повернути ряд територій.

Херсонська область

Україні необхідно відновити контроль над усім західним берегом річки Дніпро. Російським окупантам буде важко здійснювати наземні атаки. Від звільнення західного Херсона залежить обороноздатність Миколаєва, Одеси і всього узбережжя Чорного моря. Річка Дніпро повинна стати останньою лінією оборони.

Запорізька область

Вирішальне значення для стримування витрат часу і грошей на відновлення економи України має Енергодар. Саме там знаходиться Запорізька атомна електростанція. Станція забезпечувала значну частину України електроенергією. Її втрата вимагає значних інвестицій для заміни генеруючих потужностей.

Донбас

Україні необхідно звільнити Маріуполь, а також автомобільні та залізничні мережі на північ через Волноваху в бік Донецька і на захід у бік Мелітополя і Запоріжжя.

На північному сході розташовані стратегічно важливі населені пункти - Сватове, Старобільськ і Біловодськ. Там знаходяться великі транспортні розв'язки. Промислово вигідними містами будуть Донецьк, Сєвєродонецьк і Луганськ.

Крим

Кримський півострів стратегічно важливий не тільки для України, але і для НАТО. Після анексії Криму Росія отримала можливість розміщувати протиповітряні і протикорабельні ракети на 325 кілометрів західніше. Також РФ розміщує авіацію в Севастополі, що на близько 300 км західніше, ніж на авіабазі в РФ. Росія може становити загрозу для південно-західного флангу НАТО.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Видання Financial Times днями опублікувало матеріал про те, що на Заході прогнозують звільнення ЗСУ окупованого Херсона вже в другій половині жовтня. Журналісти акцентували увагу на заклику колаборантів до окупантів РФ щодо "негайної евакуації" населення з регіону.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до початку зими. Він не виключає сценарію, за якого Росія, щоб відвернути увагу Києва від півдня, може завдати удару на півночі. Але Арестович не вірить в успіхи маневрів окупантів РФ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Путін відчуває марні надії щодо діяльності свого угруповання у Херсоні. Коли Путін вважає, що війська РФ битимуться за місто, окупанти мародерствують і готуються до втечі.

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