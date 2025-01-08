Білорусь почала військові навчання біля кордону з Україною: яка мета

Військові навчання у Білорусі поблизу українсього кордону будуть тривати до 31 січня.

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Білорусь проводить навчання / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Міністерство оборони Республіки Білорусь

Коротко:

Білорусь проведе військові навчання біля кордону з Україною

Навчання будуть тривати з 8 по 31 січня

У Білорусі з 8 січня під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету будуть проводитися військові навчання біля українського кордону. Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

Пресслужба відомства зазначає, що навчання завершаться 31 січня – через тиждень після президентських виборів, які мають відбутися 26 січня.

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За даними Міноборони Білорусі, у ході навчань планується здійснити:

прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їх всебічне забезпечення із залученням місцевої бази мобілізаційного розгортання;

відновлення навичок командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими;

підготовку військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема спільно з інженерними підрозділами Збройних Сил.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Участь Білорусі у війні проти України - останні новини

Як писав Главред, Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Відомо, що підрозділи Сухопутних військ збройних сил Білорусі перекинули до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів. Саме ці райони знаходяться біля прикордоння з Україною.

Згодом у ЦПД прокоментували ситуацію поблизу українського кордону. Андрій Коваленко написав, що станом на зараз загрози вторгнення регулярних військ Білорусі на півночі України немає. Коваленко також запевнив, що ситуація на прикордонних територіях України зараз перебуває під повним контролем Сил оборони.

Крім того, напередодні в ЦПД повідомляли, що масштабна перевірка боєготовності білоруських військ, яку раніше оголошували в РБ, була частиною політики Кремля зі створення напруги на кордоні з Україною.

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Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

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